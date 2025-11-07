Miss Universe: Σε κλάματα ξέσπασε ο πρόεδρος, μετά το επεισόδιο με τη μεξικανή υποψήφια – «Ζητώ συγγνώμη, είμαι κι εγώ άνθρωπος» (videos)

Ο διευθυντής του Miss Universe Ταϊλάνδης, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, απολύθηκε μετά από μια δακρύβρεχτη εκστρατεία συγγνώμης, που δεν αποδείχθηκε αρκετή για να σταματήσει την αυξανόμενη κριτική.

Όπως αναφέρει το USA Today, η αποχώρησή του ήρθε μετά από έναν γεμάτο προσβολές καβγά με τη Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος, την οποία αποκάλεσε «ανόητη». Ο ταϊλανδός επιχειρηματίας τελικά κάλεσε την ασφάλεια να απομακρύνει τη Μπος από την αίθουσα, την ώρα που οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες του Miss Universe διαμαρτύρονταν για την ενέργειά του. Περισσότερες από 12 συμμετέχουσες αποχώρησαν από την εκδήλωση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Μπος.

Το περιστατικό τον οδήγησε σε μια απεγνωσμένη -και τελικά μάταιη- σειρά συγγνώμων, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωπικής ομιλίας προς όλες τις διαγωνιζόμενες.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Μετά την έκρηξη συμπαράστασης στη Μις Μεξικό από χρήστες του διαδικτύου και δημόσια πρόσωπα, ο ταϊλανδός διευθυντής αναγκάστηκε να απολογηθεί.

Ο πρόεδρος του διαγωνισμού, Ραούλ Ρότσα, ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού -σχεδόν αποκλεισμού- του Ιτσαραγκρισίλ από τις εκδηλώσεις του 74ου διαγωνισμού. Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του Miss Universe. Στο βίντεο, ο Ρότσα, μιλώντας στα ισπανικά με αγγλικούς υπότιτλους, ήταν σαφής ως προς τη στάση του.

«Μεγάλη αγανάκτηση προς τον Ναουάτ»

Ο Ρότσα ξεκίνησε τη δήλωσή του εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τις 122 διαγωνιζόμενες, πριν καταδικάσει τις πράξεις του Ναουάτ.

«Δεν θα επιτρέψω να παραβιαστούν οι αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας προς τις γυναίκες», είπε.

Συνέχισε δηλώνοντας «μεγάλη αγανάκτηση προς τον Ναουάτ για τη δημόσια επίθεση που διέπραξε εναντίον της Φατίμα Μπος, Μις Universe Μεξικό, την οποία ταπείνωσε, προσέβαλε και έδειξε έλλειψη σεβασμού».

Σύμφωνα με τον Ρότσα, ο ταϊλανδός διευθυντής «διέπραξε σοβαρή κατάχρηση καλώντας την ασφάλεια για να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα».

Η συγγνώμη του ταϊλανδού διευθυντή

Από την πλευρά του, ο Ιτσαραγκρισίλ απολογήθηκε δημόσια. Εμφανίστηκε στις 5 Νοεμβρίου σε συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας -με δάκρυα- μεταμέλεια για τις πράξεις του.

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe 2025, pidió disculpas públicas tras el conflicto con la representante de #México, Fátima Bosch, que generó polémica en el certamen internacional. pic.twitter.com/xJpHVJy7uv November 5, 2025

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Ζήτησε επίσης συγγνώμη απευθείας από τις διαγωνιζόμενες κατά τη διάρκεια τελετής την ίδια ημέρα.

«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω για αυτό που συνέβη. Επειδή είμαι άνθρωπος», είπε. «Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει πολλή πίεση, και είμαι άνθρωπος· μερικές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν είχα πρόθεση να πληγώσω κανέναν».

«Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις διαγωνιζόμενες», πρόσθεσε, σκύβοντας προς αυτές. Ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους ακόλουθους του Miss Universe σε όλο τον κόσμο και από όποιον επηρεάστηκε ή ένιωσε άβολα από την κατάσταση.

Άμεσες κυρώσεις και διακοπή συνεργασίας

Μετά τον σάλο, ο Ρότσα ανακοίνωσε τις εξής άμεσες ενέργειες από τον κεντρικό οργανισμό:

Αναβολή εκδηλώσεων: Η τελετή απονομής των κορδελών αναβλήθηκε «για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τον Ναουάτ».

Η τελετή απονομής των κορδελών αναβλήθηκε «για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τον Ναουάτ». Περιορισμός συμμετοχής: «Περιορίζω τη συμμετοχή του Ναουάτ στα γεγονότα του 74ου Miss Universe όσο το δυνατόν περισσότερο ή την εξαλείφω εντελώς».

«Περιορίζω τη συμμετοχή του Ναουάτ στα γεγονότα του 74ου Miss Universe όσο το δυνατόν περισσότερο ή την εξαλείφω εντελώς». Εταιρικά και νομικά μέτρα: Ο διευθύνων σύμβουλος της Οργάνωσης Miss Universe, Μάριο Μπουκάρο , έλαβε εντολή να εκδώσει δήλωση που θα περιγράφει «όλες τις νομικές ενέργειες που θα αναληφθούν λόγω των κακόβουλων ενεργειών του Ναουάτ».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Οργάνωσης Miss Universe, , έλαβε εντολή να εκδώσει δήλωση που θα περιγράφει «όλες τις νομικές ενέργειες που θα αναληφθούν λόγω των κακόβουλων ενεργειών του Ναουάτ». Άμεση επέμβαση: Αντιπροσωπεία στελεχών και διπλωματικών εμπειρογνωμόνων θα ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη για να αναλάβει τον έλεγχο της κατάστασης.

Επιπλέον, ο Ρότσα ανακοίνωσε τη διακοπή συνεργασίας με την τοπική διοργανώτρια εταιρεία Miss Grand International: «Δυστυχώς, είχαμε εμπιστευθεί το Miss Grand International, και αυτή η εμπιστοσύνη χάθηκε υπό την ατυχή ηγεσία του Ναουάτ».

«Στο Miss Universe, οι αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας προς τις γυναίκες δεν είναι διαπραγματεύσιμες, και διαφωνούμε ριζικά με το MGI», πρόσθεσε.

Ισχυρή αντίδραση μετά το κύμα κριτικής

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Μις Μεξικό είχε χαρακτηρίσει τα γεγονότα «απαράδεκτα», και καθώς τα βίντεο και οι δηλώσεις της διαδόθηκαν, το hashtag #FátimaBosch έγινε παγκόσμια τάση.

Διάσημες προσωπικότητες όπως η Σέινις Παλάσιος (Miss Universe 2023) και η Χιμένα Ναβαρέτε (Miss Universe 2010) εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους.

Η Ναβαρέτε σχολίασε: «Πολλοί με ρωτούν γιατί δεν έχω εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό συμβαίνει γιατί δεν βλέπω τα πράγματα να γίνονται σωστά. Ελπίζω το Miss Universe να παραμείνει μια πλατφόρμα σεβασμού, κομψότητας, έμπνευσης και ονείρων… γυναικών με φωνή και δύναμη, όπως ήταν κάποτε».

Η Λουπίτα Τζόουνς (Miss Universe 1991) και η Αλίσια Ματσάδο (Miss Universe 1996) επίσης αντέδρασαν. Η Τζόουνς έγραψε στο Instagram: «Αυτοί οι διαγωνισμοί εκπροσωπούν τις γυναίκες της εποχής τους. Δεν είμαστε εμείς που προσαρμοζόμαστε στους διαγωνισμούς· οι διαγωνισμοί προσαρμόζονται σε αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε, γι’ αυτό και εξελίσσονται».

Η Λίνα Λουάσες, Μις Κούβα 2025, και η μητέρα της, Λίλι Εστέφαν, γνωστή παρουσιάστρια του Univision, επίσης έδειξαν τη στήριξή τους. Η Εστέφαν, παρούσα στις πρώτες δηλώσεις της Μπος, φώναξε: «Μπράβο Φατίμα, μπράβο!».

Την επόμενη μέρα, η κόρη της ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram με μουσική και λεζάντα στα ισπανικά:

«Αυτό που έχει προορίσει ο Θεός για εσένα, ούτε η ζήλια μπορεί να το σταματήσει, ούτε η μοίρα να το αλλάξει», προσθέτοντας ετικέτα στη μεξικανή συμπαίκτριά της.

Η Μεξικανή τραγουδίστρια Γκλόρια Τρέβι επίσης συμμετείχε στη συζήτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφία της Μπος με λεζάντα τεσσάρων παραγράφων που επαινούσε την «αυθεντικότητα» και το «θάρρος» της. «Ξέρω πώς είναι να βρίσκεσαι στο επίκεντρο και να νιώθεις το βάρος της κριτικής. Γι’ αυτό, όταν βλέπω κάποιον σαν τη @fatimaboschfdz να μιλά δημόσια, μπορώ μόνο να χειροκροτήσω το θάρρος της», έγραψε. «Οι Μεξικανοί σαν εσένα μας εμπνέουν, γιατί μας θυμίζουν ότι όποιος σκύβει το κεφάλι μπροστά στην αδικία χάνει το στέμμα της αξιοπρέπειάς του· πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε “φτάνει” όταν κάτι δεν είναι σωστό», κατέληξε.

Η Φατίμα Μπος έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στον διαγωνισμό και προετοιμάζεται, μαζί με τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες, για τον τελικό που θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου.

