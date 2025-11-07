Βασίλης Καλλίδης: «Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος» (Video)

Για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του μίλησε ο Βασίλης Καλλίδης επισημαίνοντας ότι από το πολύ άγχος, είχε παραλύσει το πρόσωπό του. Έκτοτε, ο ίδιος αποφάσισε να δει διαφορετικά τη ζωή και να δίνει αξία στα ουσιαστικά.

«Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος. Αλλάξτε τη ζωή σας, γιατί η ζωή είναι μικρή και απλή», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στην Ελένη Μενεγάκη, επισημαίνοντας ότι μέσα από την εκπομπή της ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα, ενώ τόνισε ότι του λείπει από την τηλεόραση.

«Ευχαριστώ την Ελένη Μενεγάκη, γιατί από αυτήν ξεκίνησε η τηλεοπτική μου καριέρα. Ευχαριστώ επίσης και τη Φαίη Σκορδά. Με την Ελένη έχουμε επαφή, μιλάμε στο τηλέφωνο αραιά και που, η αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση, θα ήθελα να κάνει κάτι που να την κάνει ευτυχισμένη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Στράτος Τζώρτζογλου: «Ο Aπόστολος Γκλέτσος δεν κατάλαβε ότι η Σοφία Μουτίδου του μίλησε με αγάπη» (Video)

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και με πυροβόλησε – Ακόμα και σήμερα φοβάμαι» (Video)

Κέιτι Πέρι: Γεμάτο σπόντες και «καρφιά» για τον Ορλάντο Μπλουμ και τον χωρισμό τους το νέο της τραγούδι (Video)