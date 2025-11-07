search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 10:19

Βασίλης Καλλίδης: «Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος» (Video)

07.11.2025 10:19
vasilis-kalidis-new

Για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του μίλησε ο Βασίλης Καλλίδης επισημαίνοντας ότι από το πολύ άγχος, είχε παραλύσει το πρόσωπό του. Έκτοτε, ο ίδιος αποφάσισε να δει διαφορετικά τη ζωή και να δίνει αξία στα ουσιαστικά.

«Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος. Αλλάξτε τη ζωή σας, γιατί η ζωή είναι μικρή και απλή», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στην Ελένη Μενεγάκη, επισημαίνοντας ότι μέσα από την εκπομπή της ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα, ενώ τόνισε ότι του λείπει από την τηλεόραση.

«Ευχαριστώ την Ελένη Μενεγάκη, γιατί από αυτήν ξεκίνησε η τηλεοπτική μου καριέρα. Ευχαριστώ επίσης και τη Φαίη Σκορδά. Με την Ελένη έχουμε επαφή, μιλάμε στο τηλέφωνο αραιά και που, η αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση, θα ήθελα να κάνει κάτι που να την κάνει ευτυχισμένη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Στράτος Τζώρτζογλου: «Ο Aπόστολος Γκλέτσος δεν κατάλαβε ότι η Σοφία Μουτίδου του μίλησε με αγάπη» (Video)

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και με πυροβόλησε – Ακόμα και σήμερα φοβάμαι» (Video)

Κέιτι Πέρι: Γεμάτο σπόντες και «καρφιά» για τον Ορλάντο Μπλουμ και τον χωρισμό τους το νέο της τραγούδι (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GIORGOS_AFTIAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς «πυροβολεί» τους Βορειοευρωπαίους και… την Τουρκία

jacarta_ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο, δεκάδες τραυματίες (video)

xysoxoidis 543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Live τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – «Τέρμα πια οι νταήδες»

voridis_0711_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Βορίδη σε Βάρρα – «Του ζήτησα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μου απάντησε “δεν έχω στοιχεία”»

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Κυρανάκης για την αμαξοστοιχία στη Σίνδο: «Το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

CEO farmaka
ΚΟΣΜΟΣ

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:18
GIORGOS_AFTIAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς «πυροβολεί» τους Βορειοευρωπαίους και… την Τουρκία

jacarta_ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο, δεκάδες τραυματίες (video)

xysoxoidis 543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Live τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – «Τέρμα πια οι νταήδες»

1 / 3