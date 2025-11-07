Κέιτι Πέρι: Γεμάτο σπόντες και «καρφιά» για τον Ορλάντο Μπλουμ και τον χωρισμό τους το νέο της τραγούδι (Video)

Γεμάτο υπονοούμενα και αποκαλύψεις για τον Ορλάντο Μπλουμ και τον χωρισμό τους είναι το νέο τραγούδι και βίντεο κλιπ της Κέιτι Πέρι με τίτλο «Bandaids» με τους στίχους του τραγουδιού να αναφέρονται στην προσπάθειά της να σώσει μια σχέση που πεθαίνει.

«Ορκίζομαι στον Θεό, υποσχέθηκα ότι προσπάθησα / Δεν άφησα καμία πέτρα αναποδογυρισμένη/ Δεν είναι αυτό που έκανες / Είναι αυτό που δεν έκανες / Ήσουν εκεί, αλλά δεν ήσουν» τραγουδάει η Κέιτι που, έχει κάνει, πλέον, το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή, καθώς βρίσκεται σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

«Συνήθισα να με απογοητεύεις / Δεν έχει νόημα να μου στείλεις λουλούδια τώρα / Λέω στον εαυτό μου ότι θα αλλάξεις, αλλά δεν αλλάζεις / Επιδέσμους πάνω σε μια ραγισμένη καρδιά» συνεχίζει το Bandaids.

Στο δεύτερο κουπλέ του τραγουδιού, οι στίχοι περιγράφουν τις προσπάθειές της να διορθωθεί η σχέση.

«Δοκίμασα όλα τα φάρμακα / Μείωσα τις προσδοκίες μου / Έκανα κάθε δικαιολογία / Αιμορραγώ, αιμορραγώ, αιμορραγώ αργά» ερμηνεύει η Κέιτι Πέρι η οποία στη συνέχεια αναφέρεται στο ότι ο σύντροφός της δεν έκανε καμία προσπάθεια: «Δεν είναι τόσο περίπλοκο / Να με ρωτήσεις πώς ήταν η μέρα μου / Είμαι σε στάση, προσπαθώντας να το σώσω».

Το κομμάτι τελειώνει χωρίς τύψεις για το τέλος της σχέσης αλλά με ευγνωμοσύνη για τις καλές στιγμές της.

«Αν έπρεπε να τα ξανακάνω όλα / θα τα ξανάκανα όλα / Η αγάπη που φτιάξαμε άξιζε τελικά».

Παρά το γεγονός ότι η τραγουδίστρια δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το βίντεο κλιπ έχει σαφείς αναφορές στη σχέση με την Ορλάντο Μπλουμ καθώς όταν ακούγεται ο στίχος για τη σχέση που «άξιζε τελικά», εμφανίζεται μια μαργαρίτα -μια αναφορά στην 5χρονη κόρη του ζευγαριού, Daisy (σ.σ. Μαργαρίτα στα ελληνικά).

