Στην Κρήτη ο Μικ Τζάγκερ: Ο Θρύλος της ροκ ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό (Photos)

Στα Κρήτη βρίσκεται ο Μικ Τζάγκερ. Ο θρύλος της ροκ επισκέφτηκε αρχαιολογικούς χώρους και ανασκαφές, αποδεικνύοντας το μεγάλο του ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό.

Μάλιστα ο frontman των Rolling Stones μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι του στο νήσι και από την επίσκεψή του στην Κνωσό. Σε αυτές ποζάρει σε διάφορα σημεία του αρχαιολογικού χώρου. «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

