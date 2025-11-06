search
06.11.2025 09:55

Άννα Μενενάκου: «Από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση τόση βία, τόσο κίτρινο πράγμα, γιατί υπάρχει;» (Video)

06.11.2025 09:55
anna-menenakou-new

Για την τηλεόραση μίλησε η Άννα Μενενάκου, εκφράζοντας τον προβληματισμό της αναφορικά με το περιεχόμενο που προβάλλεται σήμερα, αλλά και για το πώς έχει αλλάξει το τηλεοπτικό τοπίο τα τελευταία χρόνια.

«Η τηλεόραση προσωπικά για μένα, γιατί από το 2017 που ήμουν ακόμα στη σχολή συμμετέχω σ’ αυτήν και τη θεωρώ κομμάτι μου, δεν ξέρω τι σκοπούς έχει. Δεν ξέρω πού το πάει» είπε, αρχικά, η ηθοποιός, καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα αργά».

«Πέρα από τα σίριαλ, που γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους, δεν ξέρω τι νιώθει αυτή η τηλεόραση ή οι άνθρωποι που την κάνουν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπω τόση βία, τόσο κίτρινο πράγμα… Γιατί υπάρχει; Και ξαφνικά γίνονται κάποιες εκπομπές που λες “τι ωραία, πήραμε μια ανάσα, μπράβο”. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα, αλλά είναι πολύ βίαιο. Εμένα δεν μ’ αρέσει όλο αυτό» τόνισε.

