Χαρά Παππά: «Ο κορωνοϊός έχει προσβάλει το νευρικό μου σύστημα – Είναι χρόνιο, δεν ξέρω αν βρεθεί λύση ποτέ» (Video)

Για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη, αλλά και για ένα νευρολογικό πρόβλημα που -όπως είπε- της δημιουργήθηκε αφού νόσησε από κορωνοϊό, μίλησε η Χαρά Παππά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα υγείας χρόνιο, που την ακολουθεί μέχρι σήμερα.

«Η κατάθλιψη είναι κάτι πολύ παλιό. Δηλαδή όταν προσπαθώ να θυμηθώ πώς ήταν η Χαρά που δεν ήθελε να σηκώνεται από το κρεβάτι και δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σ’ αυτή τη θέση, λέω πως είμαστε καλά εδώ πέρα που είμαστε. Το άλλο κομμάτι με την υγεία μου, όμως, είναι ένας δρόμος που ακόμα τον βαδίζω, μιας και έχω ένα πρόβλημα λόγω του κορωνοϊού, μου έχει προσβάλει το νευρικό σύστημα το οποίο είναι χρόνιο, δεν ξέρω αν ποτέ βρεθεί λύση. Έφτασα να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, να μην μπορώ να πάω στην κουζίνα να πάρω ένα ποτήρι νερό. Έτρεχα σε πάρα πολλούς γιατρούς και έφευγα κλαμένη γιατί μου έλεγαν “δεν είναι τίποτα και τους έλεγα είναι, κάντε μου εξετάσεις, δεν ξέρω κάντε κάτι”. Βρήκα γιατρούς που γνωρίζουν νευρολόγους για τον long covid και πήγα σε αυτούς» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

