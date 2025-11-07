search
07.11.2025 09:02

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και με πυροβόλησε – Ακόμα και σήμερα φοβάμαι» (Video)

07.11.2025 09:02
elena-christopoulou-new

Για το αποτύπωμα που άφησε μέσα της η ληστεία σε βάρος της ίδιας και του πρώην συζύγου της, Πάνου Καλλίτση, περιέγραψε η Έλενα Χριστοπούλου, όταν το 2016 δύο οπλισμένοι άντρες εισέβαλαν στο γκαράζ του σπιτιού τους, με τον κομμωτή να τραυματίζεται σοβαρά από τους πυροβολισμούς και εκείνη να δέχεται μια σφαίρα στο χέρι.

Αναφερόμενη στο περιστατικό κατά τη διάρκεια του χθεσινού «Real View», η Έλενα Χριστοπούλου συγκλονίζει, περιγράφοντας τα συναισθήματά της όταν είδε απέναντί της ένα όπλο να τη σημαδεύει.

Δέκα χρόνια μετά, δεν το έχει ξεπεράσει, επισημαίνει, καθώς εξακολουθεί να φοβάται όταν πηγαίνει σπίτι της το βράδυ ή όταν περπατά μόνη στον δρόμο.

«Το θέμα είναι μέχρι να έρθεις σε επαφή με όπλο. Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, όπως έχει συμβεί σε μένα και να δεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου, δίπλα μου, πιο πέρα και να μπορούσα να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μη νιώθω τίποτα. Ακόμα και σήμερα φοβάμαι. Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου το βράδυ, φοβάμαι να περπατήσω στον δρόμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάω για πάντα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο μπροστά που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

