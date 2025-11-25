search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 11:24

Ιταλία: Mεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της – Κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι για 3 χρόνια

25.11.2025 11:24
italia_nekrimitera

Ντύθηκε σαν την νεκρή μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της, αλλά οι υπεύθυνοι της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου αποκάλυψαν την απάτη.

Συνέβη στην Ιταλία, στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, σε μικρή απόσταση από την πόλη Μάντοβα της Λομβαρδίας, όπου ένας νοσηλευτής 56 ετών παρουσιάστηκε στα γραφεία του δήμου ντυμένος γυναίκα και προσποιούμενος ότι ήταν η μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της.

Η γυναίκα, όμως, είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και ο γιός της κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι, μουμιοποιημένο, για να μπορεί να εισπράττει την σύνταξή της.

Η υπάλληλος του δήμου, υπεύθυνη για την ανανέωση της ταυτότητας, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο 56χρονος έμοιαζε όντως στην τελευταία φωτογραφία της μητέρας του. Η φωνή του, όμως, ήταν ανδρική, ο λαιμός του πολύ χοντρός και τα χέρια του υπερβολικά μεγάλα.

Ο νοσηλευτής έφτασε επίσης στα δημοτικά γραφεία με αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η αρμόδια υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έκανε έφοδο στο σπίτι και βρήκε το πτώμα της γυναίκας, η οποία πέθανε το 2022, σε ηλικία 85 ετών.

Ο μεσήλικας γιός της θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει δίκη για απάτη σε βάρος του κράτους, απόκρυψη πτώματος και οικειοποίηση προσωπικών δεδομενων. Θα διεξαχθεί παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί αν η ηλικιωμένη πέθανε από φυσικό θάνατο και αν ο νοσηλευτής υποφέρει από ψυχικές διαταραχές.

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Η ακροδεξιά γερουσιαστής Χάνσον αποβλήθηκε από τη Γερουσία μετά την εμφάνισή της με τη μπούρκα

Το πολυτιμότερο ευρωπαϊκό νόμισμα: Xρυσό κέρμα του 1609 πουλήθηκε πάνω από 3 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία σε σκληρό παζάρι για το νέο σχέδιο ειρήνης – Συνεχείς νυχτερινές επιδρομές σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κράσνονταρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gay-gamos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν σκυλίτσα σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη

salamina_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:58
gay-gamos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

1 / 3