ΚΟΣΜΟΣ

25.11.2025 16:55

Πολεμικό ντελίριο προετοιμασίας γενικευμένου πολέμου από το Βερολίνο: Η Ρωσία θα μπορούσε έως το 2029 να επιτεθεί εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ

25.11.2025 16:55
stratos germania

Η Ρωσία θα μπορούσε έως το 2029 να είναι έτοιμη για μια επίθεση εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, τονίζοντας ότι ακόμη και αν τελείωνε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία θα παρέμενε «μια ιμπεριαλιστική και επιθετική χώρα, της οποίας οι φιλοδοξίες εκτείνονται πολύ πιο πέρα».

Η Ρωσία «αν μη τι άλλο δημιουργεί για τον εαυτό της την επιλογή ενός πολέμου εναντίον του ΝΑΤΟ το αργότερο έως το 2029», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, επικαλούμενος πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο του Φόρουμ Εξωτερικής Πολιτικής το οποίο διοργανώθηκε σήμερα στο Βερολίνο. Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι η Ρωσία έχει σε μεγάλο βαθμό προσαρμόσει την οικονομία και την κοινωνία της στον πόλεμο και στρατολογεί περισσότερους στρατιώτες από όσους χρειάζεται επί του παρόντος για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι πρόσθετες δυνάμεις προορίζονται πιθανότατα για μελλοντική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η απειλή από τη Ρωσία δεν αποτελεί πλέον μακρινή ανησυχία, αλλά «ήδη μια πραγματικότητα», επισημαίνοντας τις εν εξελίξει τακτικές υβριδικού πολέμου, όπως δολιοφθορές και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Στο περιθώριο του Φόρουμ ο κ. Βάντεφουλ είχε συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφάντι, μετά την οποία δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η ευθύνη βαρύνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειρήνευση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Πούτιν. Αυτός άρχισε τον πόλεμο και αυτός πρέπει τώρα να τον τερματίσει. Αν θέλει ειρήνη, πρέπει επιτέλους τώρα να δείξει τη βούληση να διαπραγματευτεί. Εμείς, η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, είμαστε έτοιμοι. Τώρα πρέπει να αποφασίσει ο Πούτιν», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ακόμη ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για το θέμα.




Τα 11 κομβικά λάθη που παραδέχεται ο Τσίπρας στην «Ιθάκη» για την περίοδο 2015 – 2023




Επαφές – θρίλερ για Ουκρανία: Για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν μιλούν οι ΗΠΑ – Βήματα προς συμφωνία από Κίεβο, μήνυμα ετοιμότητας από Λαβρόφ




Κομισιόν: Πράσινο φως για το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2026




Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν έχει ανακάμψει από την κρίση – Στοιχεία-σοκ από την Eurostat




Μαρέβα Μητσοτάκη για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Nα βοηθήσουμε τους γονείς να ανακτήσουν τον έλεγχο




Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)




Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!




Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)




Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)




Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

