Η Ουκρανία αποδέχεται τα κύρια σημεία του σχεδίου Τραμπ, λένε οι ΗΠΑ

Η Ουκρανία αποδέχεται το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας Ραστέφ Ουμέροφ δήλωσε ότι έχουν φτάσει με τις ΗΠΑ σε μία κοινή αντίληψη επί του σχεδίου, ωστόσο υπάρχουν λεπτομέρειες που εξακολουθούν να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ο Ουμέροφ εκτίμησε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον πριν το τέλος του Νοέμβρη, ώστε από κοινού με τον Τραμπ να τελειοποιήσουν τη συμφωνία.

«Οι Ουκρανοί αποδέχθηκαν τη ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News και πρόσθεσε «υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Ποιο σχέδιο αποδέχεται η Ουκρανία;

Στην ειρηνευτική συμφωνία για το Ουκρανικό αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, επισημαίνοντας πως σύμφωνα με την πληροφόρηση του η Ουκρανία έχει αποδεχθεί το σχέδιο 19 σημείων που διαμορφώθηκε στις διαπραγματεύσεις της Γενεύη.

Το εν λόγω σχέδιο φαίνεται πως απέχει παρασάγγας από το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που είχαν διαπραγματευτεί οι ΗΠΑ με τη Ρωσία.

Μία κρίσιμη διαφορά, που έχει διαρρεύσει στον Τύπο, είναι το ζήτημα των εδαφικών διεκδικήσεων παραμένει ανεπίλυτο, αντίθετα το κέντρο βάρους δίνεται στη λήξη των εχθροπραξιών.

Η Ουκρανία φαίνεται ακόμα ότι κατάφερε να εξασφαλίσει εγγυήσεις από τις ΗΠΑ και να αυξήσει το προβλεπόμενο μέγεθος του στρατού από 600.000 εν καιρώ ειρήνης σε 800.000.