25.11.2025 18:08

Ινδονησία: Τέλος στην κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας στην Τζακάρτα

25.11.2025 18:08
H κατανάλωση κρέατος σκύλων, γατών και άλλων ζώων φορέων της λύσσας πλέον απαγορεύεται στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, έπειτα από την εκστρατεία ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος.

Ο κυβερνήτης της Τζακάρτα, Πραμόνο Ανούνγκ, δήλωσε πως υπέγραψε το νόμο χθες, έναν μήνα αφού υποσχέθηκε να βάλει τέλος στο εμπόριο κρέατος γατιών, σκύλων και νυχτερίδων στην πόλη.

«Υπέγραψα τον νόμο (…) που απαγορεύει την πώληση κρέατος ζώων φορέων της λύσσας για επισιτιστικούς σκοπούς, είτε πρόκειται για ζωντανά ζώα, για κρέας ή για άλλα προϊόντα, νωπά ή επεξεργασμένα», είπε ο Πραμόνο σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του.

Μεταβατική περίοδο έξι μηνών πριν την εφαρμογή της απαγόρευσης

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ο νόμος προβλέπει μια μεταβατική περίοδο διάρκειας έξι μηνών, πριν από την εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης.

Την απόφαση χαιρέτισαν προασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων, που τη χαρακτήρισαν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Αυτή η πολιτική συμφωνεί με την εντολή του Συντάγματος η οποία στοχεύει να προστατεύει όλους τους Ινδονήσιους και να κάνει την Ινδονησία ένα δίκαιο και πολιτισμένο κράτος», υπογράμμισε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου ο ομάδα προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

Η Ινδονησία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που επιτρέπουν ακόμη την πώληση του κρέατος σκύλου και γάτας, όμως μια εκστρατεία κατά αυτής της πρακτικής κερδίζει έδαφος. Ορισμένες πόλεις, όπως η Σεμαράνγκ, στο κέντρο της νήσου Ιάβα, επέβαλαν περιορισμούς σε τοπικό επίπεδο σε αυτό το εμπόριο τα τελευταία χρόνια.

