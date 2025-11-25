Επαφές – θρίλερ για Ουκρανία: Για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν μιλούν οι ΗΠΑ – Βήματα προς συμφωνία από Κίεβο, μήνυμα ετοιμότητας από Λαβρόφ

Για «μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες» εκκρεμότητες στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, που απομένει να συζητηθούν ανάμεσα σε Κίεβο, Μόσχα και Ουάσιγκτον, έκανε λόγο σήμερα, Τρίτη 25/11, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Την τελευταία εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι την Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Χ η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Η Ουκρανία αποδέχεται το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, λένε οι ΗΠΑ

Η παραπάνω δήλωση έρχεται λίγη ώρα μετά τις πληροφορίες ότι η Ουκρανία αποδέχεται το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 19 σημείων που διαμορφώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

Στο ίδιο πνεύμα με τις δηλώσεις της Λέβιτ, και εκείνες του συμβούλου εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ραστέφ Ουμέροφ, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν φτάσει με τις ΗΠΑ σε μία κοινή αντίληψη επί του σχεδίου, ωστόσο υπάρχουν λεπτομέρειες που εξακολουθούν να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενδέχεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον πριν το τέλος του Νοέμβρη, ώστε από κοινού με τον Τραμπ να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.

«Οι Ουκρανοί αποδέχθηκαν τη ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε την ίδια ώρα Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News, και πρόσθεσε «υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και ρωσικής αντιπροσωπείας για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «προχωρούν καλά».

«Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, αναφερόμενος στις συζητήσεις.

Λαβρόφ: Έτοιμη η Ρωσία να συζητήσει το σχέδιο Τραμπ – Αν απέχει από τη συμφωνία στην Αλάσκα «θα έχουμε μία εντελώς διαφορετική κατάσταση»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προϊδέασε για τη στάση της Ρωσίας στις επερχόμενες συνομιλίες, τονίζοντας πως η όποια συμφωνία θα πρέπει να απηχεί τις γραμμές στις οποίες κατέληξαν Τραμπ και Πούτιν στη σύνοδο της Αλάσκας.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την πρόθεση της Ρωσίας να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας, ωστόσο, ότι το – αναθεωρημένο – σχέδιο έχει δοθεί στη Μόσχα μέσω ανεπίσημων διαύλων και ότι έχει διαφορές σε σύγκριση με τις αναφορές στα δυτικά διεθνή ΜΜΕ.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov says any amended US peace plan for Ukraine must follow the “spirit and letter” of what Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump agreed at their Alaska summit.#Lavrov #Trump pic.twitter.com/YqumhdzzXr November 25, 2025

«Το έχουμε. Το λάβαμε μέσω ανεπίσημων διαύλων. Δεν μας εστάλη επίσημα. Ωστόσο ο πρόεδρος είπε ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το περιεχόμενό του, επειδή υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που απαιτούν διευκρίνιση», ανέφερε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας δεν μας έχουν δώσει, ακόμη, την εκδοχή για την οποία εικάζουν τα Μέσα Ενημέρωσης», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

«Περιμένουμε την εκδοχή που θεωρούν μεταβατική. Θα την αξιολογήσουμε, αν έχουν αφαιρεθεί οι γραμμές και το πνεύμα που συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα τότε θα έχουμε μία εντελώς διαφορετική κατάσταση», τόνισε ακόμη ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Όχημα του πάπα Φραγκίσκου μετατράπηκε σε κινητή μονάδα υγείας για τα παιδιά στον παλαιστινιακό θύλακα

Πολεμικό ντελίριο προετοιμασίας γενικευμένου πολέμου από το Βερολίνο: Η Ρωσία θα μπορούσε έως το 2029 να επιτεθεί εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ

Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθη ο τέταρτος ύποπτος και άλλα τρία άτομα – Άφαντα τα πολύτιμα κοσμήματα