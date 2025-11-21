Πούτιν: Βάση για μια οριστική λύση το σχέδιο Τραμπ – Θα καταλάβουμε περισσότερα εδάφη αν το απορρίψει η Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία σε συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάνοντας γνωστό ότι έλαβε το κείμενο.

Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια τελική διευθέτηση στην Ουκρανία, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Όπως επισήμανε, το κείμενο δεν συζητήθηκε με τις ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε πως η Ουκρανία είναι αντίθετη.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Άνκορατζ, η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι παρά τις δυσκολίες, η Μόσχα συμφωνεί με τις προτάσεις των ΗΠΑ για μια διευθέτηση.

Μιλώντας για τη νέα έκδοση του σχεδίου του Τραμπ, ανέφερε πως προέκυψε μετά από μια παύση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Ο Πούτιν υπογράμμισε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου, όμως οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν.

Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα καταλάβουν περισσότερα εδάφη, εάν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο.

Παράλληλα, μίλησε για τις «ψευδαισθήσεις» της Ευρώπης, λέγοντας πως «η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να υποστεί μια στρατηγική ήττα».

«Η Ρωσία ενημέρωσε λεπτομερώς τους φίλους και τους εταίρους της σχετικά με την προσέγγισή της για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος και έλαβε την υποστήριξή τους», προσέθεσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν επεσήμανε το «χαμηλό επίπεδο ικανότητας του καθεστώτος του Κιέβου» και δήλωσε ότι «η ηγεσία του Κιέβου είτε δεν διαθέτει αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, είτε δεν είναι σε θέση να την αξιολογήσει αντικειμενικά».

Όπως είπε μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, το Κουπιάνσκ βρισκόταν ήδη σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και προειδοποίησε το Κίεβο και τους «ευρωπαίοι πολεμοκάπηλους» ότι πρέπει να καταλάβουν ότι τα γεγονότα στο Κουπιάνσκ θα επαναληφθούν και σε άλλα σημεία του μετώπου αν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν είχε λάβει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία.

Δήλωσε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν ακόμη συζητήσει λεπτομερώς τις προτάσεις, αλλά ότι έχουν ξεκινήσει επαφές και σημείωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις.

«Υπάρχουν ορισμένες ιδέες από την αμερικανική πλευρά, αλλά δεν συζητείται τίποτα ουσιαστικό προς το παρόν. Είμαστε απολύτως ανοιχτοί και διατηρούμε ανοιχτοί σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Επίσης είπε ότι η προέλαση που έχει σημειώσει η Ρωσία στα πεδία των μαχών περιορίζουν το περιθώριο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λάβει αποφάσεις και ότι το Κίεβο πρέπει να πάρει μια «υπεύθυνη απόφαση» και να το κάνει τώρα.

«Η αποτελεσματική δράση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να πείσει τον Ζελένσκι και το καθεστώς του ότι είναι καλύτερο να διαπραγματευτούν και να το κάνουν τώρα. Είναι καλύτερο να γίνει αυτό τώρα, παρά αργότερα. Ο χώρος για τη λήψη αποφάσεων συρρικνώνεται καθώς χάνει εδάφη κατά τη διάρκεια των επιθετικών ενεργειών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνέχιση του πολέμου ήταν «άσκοπη και επικίνδυνη» για την Ουκρανία, είπε ακόμα ο Πεσκόφ. «Το (ουκρανικό) καθεστώς πρέπει να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση. Να το κάνει τώρα και να αναλάβει την ευθύνη», προσέθεσε.

