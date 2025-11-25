search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 23:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 21:51

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Θα πιέσουμε τη Ρωσία να συμμετάσχει στην πορεία για την ειρήνη στην Ουκρανία

25.11.2025 21:51
ursula 887- new

Για «σταθερή και ενθαρρυντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, κάνει λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ενώ παράλληλα τονίζει ότι «θα αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία» μέχρι να δεχτεί να συμμετάσχει «σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη».

Με δήλωσή της που εξέδωσε, λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι «χρειαζόμαστε μια ισχυρή διατλαντική συνεργασία, γιατί αποδίδει». Η ίδια υπογραμμίζει «τον σημαντικό αντίκτυπο των συντονισμένων και διαδοχικών κυμάτων κυρώσεων κατά της ρωσικής οικονομίας», που «συρρικνώνουν τους πόρους της Ρωσίας για να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο».

«Δεδομένου ότι η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία απαντά η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε μέχρι να υπάρξει μια γνήσια προθυμία για συμμετοχή σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη», δηλώνει η Φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι «τη στιγμή που η Ευρώπη και οι εταίροι της συμμετέχουν πλήρως στην αναζήτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, χθες το βράδυ η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της στο Κίεβο, με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν ακόμη και τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας».

«Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης. Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι και δικά μας συμφέροντα. Είναι αχώριστα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε σθεναρά την Ουκρανία στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις», τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής. Προσθέτει, τέλος, ότι «κεντρικό σημείο» είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντινούπολη: Από δηλητηρίαση με φωσφίνη ξεκληρίστηκε η 4μελής οικογένεια – Είχαν ψεκάσει το ξενοδοχείο για κοριούς

Ο Τραμπ δίνει χάρη στις γαλοπούλες Γκομπλ και Γουάντλ με… αστειάκι για τον Μπάιντεν (Photo/Video)

Αισιοδοξία Τραμπ για Ουκρανία, «βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία» – Έτοιμος o Ζελένσκι να τον συναντήσει ακόμα και την Πέμπτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin_erdogan_2008_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν πρότεινε ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσία

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος

sokratis – famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση θέλει δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία και να παρακαλάνε για κάτι παραπάνω

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 23:12
putin_erdogan_2008_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν πρότεινε ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσία

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

1 / 3