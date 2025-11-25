Αισιοδοξία Τραμπ για Ουκρανία, «βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία» – Έτοιμος o Ζελένσκι να τον συναντήσει ακόμα και την Πέμπτη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να συναντήσει τον αμερικανό ομόλογο του το συντομότερο δυνατό, ώστε να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παραμένει αισιόδοξος για την επίτευξή της, τουλάχιστον μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Το επιτελείο του Ουκρανού προέδρου πιέζει να επισκεφτεί την Ουάσιγκτον ενδεχομένως στις 27 Νοεμβρίου ανήμερα των Ευχαριστιών.

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Κήπο των Ρόδων, κατά την τελετή χάριτος της γαλοπούλας για την Ημέρα των Ευχαριστιών, την ώρα που ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία βρίσκονται σε πυρετό διαβουλεύσεων.

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως δεν είναι εύκολο.

Trump on Ukraine-Russia:



I think we are getting very close to a deal.



We will find out. pic.twitter.com/w5Pr2dgEP2 — Clash Report (@clashreport) November 25, 2025

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει απροθυμία να τερματίσει τον πόλεμο.

Εκκρεμεί το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι κατάφεραν να τροποποιήσουν σημαντικά την αρχική συμφωνία 29 σημείων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ και προκάλεσε κρυολουσία στο Κίεβο. Τώρα ο Ζελένσκι θέλει να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Τραμπ για το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων.

«Ελπίζω ότι η συνάντηση θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό. Θα βοηθήσει τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεχίσει την ιστορική του αποστολή: να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Ο Τραμπ θα μπορεί να πει έχουμε συμφωνήσει με τους Ουκρανούς και θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις συνομιλίες με τους Ρώσους», είπε χαρακτηριστικά ο Αντρέι Γέρμακ, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του Ζελένσκι.

Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων προέβλεπε ότι η Ρωσία θα πάρει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς – συμπεριλαμβανομένων εδαφών που δεν ελέγχει. Οι Αμερικανοί υποστήριξαν ότι η επιλογή αυτή έγινε, επειδή ήταν θέμα χρόνου η Ρωσία να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή.

Ο Γέρμακ σχολίασε ότι η τωρινή συμφωνία απηχεί σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις και τις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας κι ότι εκκρεμεί μόνο το ζήτημα των εδαφών. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Να ξεχάσουμε την πρόταση 28 σημείων

«Νομίζω ότι το σχέδιο τώρα είναι στέρεο. Πιστεύω ότι μιλάμε για μία ιστορική απόφαση του προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών να δώσουν τόσο ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας,, που δεν είχε ποτέ στο παρελθόν στην Ουκρανία», τόνισε ο Γερμάκ.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι εξήγησε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα είναι «νομικά δεσμευτικές» και ότι υπήρξε «θετική αντίδραση» από την πλευρά των ΗΠΑ, όταν πρότειναν να υπογραφεί συνθήκη.

Το σχέδιο 28 σημείων προέβλεπε ότι η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Γερμάκ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία δεν θα ανακαλέσει τη συνταγματική δέσμευσή να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ στο μέλλον, αλλά «ζούμε στην πραγματικότητα τώρα. Δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ».

Από το τωρινό σχέδιο 19 σημείων έχουν αφαιρεθεί ζητήματα, που δεν συνδέονται άμεσα με την ειρήνη. «Η πρότασή μου είναι να ξεχάσουμε την πρόταση 28 σημείων. Η ζωή αλλάζει τόσο γρήγορα που τώρα πιστεύω ότι ανήκει στο παρελθόν. Είναι υπέροχο που οι εταίροι μας μας υποστηρίζουν, μας ακούν και εργάζονται για να καταρτίσουν ένα σχέδιο που θα μπορεί να αποδεχθεί η Ουκρανία».

Η αντιπολίτευση έχει ζητήσει την παραίτηση του Γερμάκ, λόγω της πιθανής εμπλοκής του στο σκάνδαλο διαφθοράς. Ο ίδιος υπερασπίστηκε με πάθος το έργο του Ζελένσκι και τόνισε ότι οι έρευνες θα πρέπει να συνεχιστούν, αλλά να μην πολιτικοποιηθούν.

Διαβάστε επίσης

Αποχωρεί από τη Γάζα η αμφιλεγόμενη ανθρωπιστική οργάνωση GHF

Επαφές – θρίλερ για Ουκρανία: Για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν μιλούν οι ΗΠΑ – Βήματα προς συμφωνία από Κίεβο, μήνυμα ετοιμότητας από Λαβρόφ

Γάζα: Όχημα του πάπα Φραγκίσκου μετατράπηκε σε κινητή μονάδα υγείας για τα παιδιά στον παλαιστινιακό θύλακα