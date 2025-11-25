Ο Τραμπ δίνει χάρη στις γαλοπούλες Γκομπλ και Γουάντλ με… αστειάκι για τον Μπάιντεν (Photo/Video)

Ο Πρόεδρος Τραμπ των ΗΠΑ έδωσε χάρη στις γαλοπούλες Γκομπλ και Γουάντλ έξω από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ενώ αστειεύτηκε ότι οι παλιές αμνηστίες του πρώην προέδρου Μπάιντεν στις γαλοπούλες είναι άκυρες λόγω της χρήσης του συστήματος αυτόματης υπογραφής.

Ο Τραμπ μίλησε ενώπιον των καλεσμένων στον Κήπο των Ρόδων, με τον Γκομπλ να μασουλάει διάφορα λαχανικά δυνατά καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής. Εν τω μεταξύ, ο Γουάντλ «έλειπε από τη δράση», είπε ο πρόεδρος.

Και οι δύο γαλοπούλες φέτος εκτράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα και παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Γαλοπούλας, Τζέι Τζάντρεϊν, και τον συμβασιούχο εκτροφέα Τράβις Πίτμαν.

Turkeys Gobble and Waddle are enjoying a luxury stay at a Washington, D.C., hotel as they await their pardons by US President Donald Trump. pic.twitter.com/ZcklqpYU8b — The Independent (@Independent) November 25, 2025

«Μετά από μια ενδελεχή και πολύ αυστηρή έρευνα… για μια τρομερή κατάσταση που προκλήθηκε από έναν άνδρα ονόματι Νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν, χρησιμοποίησε ένα αυτόματο σύστημα υπογραφής πέρυσι για να δώσει χάρη στη γαλοπούλα», δήλωσε ο Τραμπ, επικαλούμενος την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι, το FBI, τη CIA και το «Υπουργείο των Πάντων», το οποίο διευκρίνισε ότι είναι ο Λευκός Οίκος.

«Έτσι, έχω το επίσημο καθήκον να αποφασίσω, και έχω αποφασίσει, ότι οι περσινές αμνηστίες στις γαλοπούλες είναι εντελώς άκυρες», συνέχισε ο πρόεδρος.

«Όπως και οι χάρες σε περίπου κάθε άλλο άτομο που την έλαβε, εκτός από το […] εεε, πού είναι ο Χάντερ;» είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον γιο του προκατόχου του. «Καμία του Χάντερ δεν ήταν καλή».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι γαλοπούλες που έλαβαν χάρη πέρυσι, Peach και Blossom ,«έχουν εντοπιστεί και ήταν καθ’ οδόν για να υποβληθούν σε επεξεργασία. Με άλλα λόγια, για να θανατωθούν. Αλλά έχω σταματήσει αυτό το ταξίδι και τους δίνω επίσημα χάρη και δεν θα σερβιριστούν για το δείπνο των Ευχαριστιών».

President Donald Trump granted official pardons to a pair of turkeys named Gobble and Waddle Tuesday afternoon, kicking off the holiday season. Trump said the two turkeys weighed over 50 pounds, joking he had never seen turkeys that big before. But Waddle, apparently, was nowhere… pic.twitter.com/GfgW2NmKcu November 25, 2025

Στα τέλη του περασμένου μήνα, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων κάλεσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να διερευνήσει τη χρήση του συστήματος αυτόματης υπογραφής από τον Μπάιντεν, την οποία ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Μια έκθεση 100 σελίδων της Επιτροπής Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων ισχυρίζεται ότι ο Μπάιντεν ήταν ηγέτης με «γνωστική εξασθένηση» του οποίου η χρήση αυτόματης υπογραφής έγινε «μια συνηθισμένη πρακτική».

Αφού επαίνεσε τα επιτεύγματα της δεύτερης κυβέρνησής του κατά τους πρώτους 10 μήνες της θητείας του, ο Τραμπ είπε ότι όταν είδε για πρώτη φορά μια φωτογραφία των Γκομπλ και Γουάντλ, «σκόπευα να τους αποκαλέσω Τσακ και Νάνσι», αναφερόμενος στον ηγέτη της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ και στην πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι .

«Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα τους έδινα χάρη», είπε. «Δεν θα έδινα ποτέ χάρη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους».

Ο Τραμπ πλησίασε το πουλί βάρους 25 κιλών και είπε: «Γκομπλ, θέλω απλώς να σου πω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό: Με την παρούσα σου απονέμεται άνευ όρων χάρη».

Η τελευταία τελετή απονομής χάριτος σε γαλοπούλα από τον Τραμπ ήταν το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η τελετή πραγματοποιήθηκε, αλλά με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και με μικρότερο κοινό.

