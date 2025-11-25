«Δες, όλα είναι μούσκεμα»: Οι πρώτες βροχές στη Γάζα κατέστρεψαν τις σκηνές των Παλαιστινίων (Photos)

Οι μαζικοί βομβαρδισμοί μπορεί να έχουν σταματήσει στη Γάζα, ωστόσο οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με αντιξοότητες. Με τον χειμώνα να βαθαίνει καλούνται να επιβιώσουν σε ένα ισοπεδωμένο κομμάτι γης που στερείται βασικές υποδομές.

Με τις πρώτες καταρρακτώδεις βροχές οι σκηνές των Παλαιστινίων πλημμύρισαν. «Όλες οι σκηνές καταστράφηκαν. Πού είναι η Χαμάς;» είπε χαρακτηριστικά η Assmaa Fayad, της οποίας το πρόχειρο καταφύγιο έχει υποστεί ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι οι προσπάθειες να αποφευχθεί η καταστροφή απέτυχαν εξαιτίας της Κατοχής.

Οι ΜΚΟ ανησυχούν ότι οι βροχές και το κρύο θα επιδεινώσουν την ήδη δύσκολη κατάσταση. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες να βελτιωθούν οι συνθήκες και να αποκατασταθούν υποδομές.

Ξεχειλίζουν οι βόθροι

Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Γάζας – πάνω από 2 εκατομμύρια – αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι περισσότεροι ζουν σε σκηνές ή καταφύγια, ορισμένα εκ των οποίων έχουν χτιστεί πάνω σε κατεστραμμένα σπίτια και στερούνται αποχέτευσης.

Στους καταυλισμούς τα λύματα καταλήγουν σε βόθρους, που έχουν σκαφτεί σε μικρή απόσταση από τις σκηνές και ξεχειλίζουν όποτε βρέχει.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ τουλάχιστον 13.000 σκηνές έχουν καταστραφεί από τις βροχές. «Το νερό της βροχής πλημμύρισε τα στρώματα. Όπως βλέπετε, όλα είναι μούσκεμα — τα ρούχα, τα πάντα — και τα παιδιά μου είναι μούσκεμα», δήλωσε η Reham al-Hilu, η οποία διέμενε σε καταφύγιο από ξύλο και σίδερο, που καταστράφηκε από τις βροχές.

Το Ισραήλ περιορίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Από τον Οκτώβρη, που τέθηκε σε ισχύ, η συμφωνία εκεχειρίας οι ΜΚΟ έχουν διανείμει πάνω από 3.600 σκηνές, 129.000 μουσαμάδες και 87.000 κουβέρτες. Ωστόσο, οι προσπάθειες διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν μείνει πίσω, λόγω των περιορισμών στην είσοδο αγαθών, που επιβάλλουν οι ισραηλινές αρχές.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια που σώζει ζωές πρέπει να εισέρχεται στη Γάζα χωρίς εμπόδια και σε μεγάλη κλίμακα», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι δρόμοι στο Deir al-Balah έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Ένας άνδρας περνά τον δρόμο κουβαλώντας τις δύο κόρες του στην αγκαλιά του. Ορισμένες οικογένειες έχουν απλώσει κομμάτια υφάσματος στο έδαφος για να απορροφήσει το νερό.

Οι καθημερινές μάχες έχουν σταματήσει στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβιάσεις, συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις. Πολλοί εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι παραμένουν στριμωγμένοι στο ήμισυ της Γάζας, που δεν ελέγχεται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

