search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 08:31

Η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο (Video/Photos)

25.11.2025 08:31
melania new

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του επίσημου χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Λευκό Οίκο, όπου η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε το εμβληματικό σύμβολο των γιορτών, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου για την προεδρική κατοικία.

Το εντυπωσιακό φυσικό δέντρο έφτασε από τη Μίσιγκαν με άμαξα που έσερναν δύο άλογα, ενώ η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έδειξε ενθουσιασμό για το επερχόμενο στολισμό.

Eντυπωσιακή παρουσία στην τελετή

Φορώντας μπεζ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, η Μελάνια περιηγήθηκε γύρω από την άμαξα, χαιρέτησε τους οδηγούς και τόνισε πόσο «όμορφο δέντρο» είναι. Το δέντρο θα τοποθετηθεί στο Blue Room του Λευκού Οίκου, όπου θα διακοσμηθεί για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ θα έχει ενδιαφέρον ο φετινός χριστουγεννιάτικος στολισμός που είναι ο πρώτος μετά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Από ποια φάρμα προέρχεται το επίσημο έλατο

Το επιβλητικό έλατο προέρχεται από τη βραβευμένη φάρμα Korson’s που κέρδισε το εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association, κάτι που της εξασφαλίζει την τιμή να παρέχει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου – ένα έθιμο που διατηρείται από το 1966.

Η παρουσίαση του φυσικού δέντρου που μεταφέρεται με ιεροτελεστία αποτελεί παραδοσιακή στιγμή για τον Λευκό Οίκο και σηματοδοτεί την έναρξη του επίσημου στολισμού για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πρίν λίγες ημέρες ένα ακόμη φυσικό έλατο τοποθετήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο, δεσπόζοντας στο τοπίο με φόντο το Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Διαβάστε επίσης

Το πολυτιμότερο ευρωπαϊκό νόμισμα: Xρυσό κέρμα του 1609 πουλήθηκε πάνω από 3 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία σε σκληρό παζάρι για το νέο σχέδιο ειρήνης – Συνεχείς νυχτερινές επιδρομές σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κράσνονταρ

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την Αιθιοπία – «Ξύπνησε» ηφαίστειο που ήταν ανενεργό για 10.000 χρόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν σκυλίτσα σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη

salamina_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

kainourgiou-ekplixi-new
MEDIA

Κατερίνα Καινούργιου: Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:51
dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν σκυλίτσα σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη

1 / 3