Η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο (Video/Photos)

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του επίσημου χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Λευκό Οίκο, όπου η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε το εμβληματικό σύμβολο των γιορτών, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου για την προεδρική κατοικία.

Το εντυπωσιακό φυσικό δέντρο έφτασε από τη Μίσιγκαν με άμαξα που έσερναν δύο άλογα, ενώ η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έδειξε ενθουσιασμό για το επερχόμενο στολισμό.

Eντυπωσιακή παρουσία στην τελετή

Φορώντας μπεζ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, η Μελάνια περιηγήθηκε γύρω από την άμαξα, χαιρέτησε τους οδηγούς και τόνισε πόσο «όμορφο δέντρο» είναι. Το δέντρο θα τοποθετηθεί στο Blue Room του Λευκού Οίκου, όπου θα διακοσμηθεί για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ θα έχει ενδιαφέρον ο φετινός χριστουγεννιάτικος στολισμός που είναι ο πρώτος μετά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Από ποια φάρμα προέρχεται το επίσημο έλατο

Το επιβλητικό έλατο προέρχεται από τη βραβευμένη φάρμα Korson’s που κέρδισε το εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association, κάτι που της εξασφαλίζει την τιμή να παρέχει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου – ένα έθιμο που διατηρείται από το 1966.

Η παρουσίαση του φυσικού δέντρου που μεταφέρεται με ιεροτελεστία αποτελεί παραδοσιακή στιγμή για τον Λευκό Οίκο και σηματοδοτεί την έναρξη του επίσημου στολισμού για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πρίν λίγες ημέρες ένα ακόμη φυσικό έλατο τοποθετήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο, δεσπόζοντας στο τοπίο με φόντο το Μνημείο της Ουάσινγκτον.

