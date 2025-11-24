Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ παρέλαβε αυτοπροσώπως το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Το δέντρο, το οποίο προήλθε από το Korson’s Tree Farms στο Μίσιγκαν, παραδόθηκε με μια πράσινη άμαξα που την έσερναν άλογα, την οποία οδηγούσαν τρεις άνδρες που φορούσαν ψηλά καπέλα.

«Είναι ένα όμορφο δέντρο», είπε η πρώτη κυρία καθώς έκανε τον κύκλο της άμαξας και πόζαρε για φωτογραφίες.

Φορώντας ένα κρεμ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, έδωσε τα χέρια με έναν από τους αμαξάδες και μια γυναίκα που στεκόταν δίπλα στα δύο άλογα Κλάιντσντεϊλ.

