25.11.2025 22:54

Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

25.11.2025 22:54
kash patel

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει τον Κας Πατέλ από τη θέση του διευθυντή του FBI, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο MS NOW.

Το MS NOW, επικαλούμενο τρία άτομα που δεν κατονομάζονται και γνωρίζουν την κατάσταση, ανέφερε σε διαδικτυακό δημοσίευμα ότι ο Τραμπ και οι κορυφαίοι βοηθοί του έχουν απογοητευτεί από τους δυσάρεστους τίτλους που έχει δημιουργήσει ο Πατέλ.

Έχουν εμπιστευτεί σε συμμάχους ότι ο πρόεδρος σκέφτεται να απομακρύνει τον Πατέλ και εξετάζει τον κορυφαίο αξιωματούχο του FBI Άντριου Μπέιλι ως αντικαταστάτη του, σύμφωνα με το MS NOW, πρώην MSNBC.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο X ότι η ιστορία ήταν «εντελώς κατασκευασμένη» και δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τραμπ και του Πατέλ, η οποία, όπως είπε, τραβήχτηκε στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη.

Η Λέβιτ είπε ότι ο Τραμπ και ο Πατέλ ήταν σε συνάντηση όταν δημοσιεύθηκε το άρθρο και ο πρόεδρος αντέδρασε γελώντας και λέγοντας: «Τι; Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Έλα Κας, ας βγάλουμε μια φωτογραφία για να τους δείξουμε ότι κάνεις εξαιρετική δουλειά!».

Ουκρανία: Δεν δεσμευόμαστε να μην ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Κιέβου

Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνάντηση με Πούτιν και τον Ντρίσκολ στον Ζελένσκι 

Κωνσταντινούπολη: Από δηλητηρίαση με φωσφίνη ξεκληρίστηκε η 4μελής οικογένεια – Είχαν ψεκάσει το ξενοδοχείο για κοριούς

oplo
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Έφοδος» της αστυνομίας για όπλα – Και μοναχός ανάμεσα στους συλληφθέντες

femicide_shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη η γυναικοκτονία – Πέρασε το νομοσχέδιο

kakokairia keravnos thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

symvoulio-asfaleias-123
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη – Στήριξη Ελλάδας στο σχέδιο 20 σημείων

pete hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Χέγκσεθ στη Δομινικανή Δημοκρατία: Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

