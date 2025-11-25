Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει τον Κας Πατέλ από τη θέση του διευθυντή του FBI, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο MS NOW.

Το MS NOW, επικαλούμενο τρία άτομα που δεν κατονομάζονται και γνωρίζουν την κατάσταση, ανέφερε σε διαδικτυακό δημοσίευμα ότι ο Τραμπ και οι κορυφαίοι βοηθοί του έχουν απογοητευτεί από τους δυσάρεστους τίτλους που έχει δημιουργήσει ο Πατέλ.

Έχουν εμπιστευτεί σε συμμάχους ότι ο πρόεδρος σκέφτεται να απομακρύνει τον Πατέλ και εξετάζει τον κορυφαίο αξιωματούχο του FBI Άντριου Μπέιλι ως αντικαταστάτη του, σύμφωνα με το MS NOW, πρώην MSNBC.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο X ότι η ιστορία ήταν «εντελώς κατασκευασμένη» και δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τραμπ και του Πατέλ, η οποία, όπως είπε, τραβήχτηκε στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη.

Η Λέβιτ είπε ότι ο Τραμπ και ο Πατέλ ήταν σε συνάντηση όταν δημοσιεύθηκε το άρθρο και ο πρόεδρος αντέδρασε γελώντας και λέγοντας: «Τι; Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Έλα Κας, ας βγάλουμε μια φωτογραφία για να τους δείξουμε ότι κάνεις εξαιρετική δουλειά!».

