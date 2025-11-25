Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνάντηση με Πούτιν και τον Ντρίσκολ στον Ζελένσκι 

Στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει ξανά ο Στιβ Γουίτκοφ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι συζητήσεις για το ουκρανικό συνεχίζονται.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι παράλληλα με το ταξίδι του Γουίτκοφ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με ουκρανική αντιπροσωπεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση, όμως, να υπάρχει οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Σημειώνεται πως το αρχικό σχέδιο, το οποίο επικρίθηκε ευρέως από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά φιλορωσικό και ως συνθηκολόγηση για την Ουκρανία, εγκρίθηκε την Παρασκευή από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως πιθανή βάση για ειρήνη. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι οι τελευταίες αλλαγές θα είναι απαράδεκτες για τη Μόσχα, αφήνοντας τη Ρωσία με την επιλογή να προσπαθήσει να αναθεωρήσει εκ νέου το προσχέδιο της συμφωνίας ή να το απορρίψει εντελώς.

Η τελευταία έκρηξη χαοτικής διπλωματίας των ΗΠΑ που στόχευε στον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε τελικά να αποτύχει, όπως ακριβώς έχει συμβεί και με προηγούμενες προσπάθειες.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι αναμένει από τους Αμερικανούς να παρουσιάσουν σύντομα την ενδιάμεση εκδοχή της συμφωνίας, μετά από συντονισμό με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, αλλά προειδοποίησε ότι αν αυτή αποκλίνει από αυτά που απαίτησε ο Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, θα υπάρξει πρόβλημα.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Το αρχικό 28-σημείο σχέδιο ειρήνης, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες εισροές και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Άμυνας Dan Driscoll θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλες τις εξελίξεις, μαζί με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Susie Wiles. Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΌΝ!»

«Κοντά σε συμφωνία»

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Κήπο των Ρόδων, κατά την τελετή χάριτος της γαλοπούλας για την Ημέρα των Ευχαριστιών, την ώρα που ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία βρίσκονται σε πυρετό διαβουλεύσεων.

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως δεν είναι εύκολο.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει απροθυμία να τερματίσει τον πόλεμο.

Για «μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες» εκκρεμότητες στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, που απομένει να συζητηθούν ανάμεσα σε Κίεβο, Μόσχα και Ουάσιγκτον, έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Την τελευταία εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι την Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Χ η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και ρωσικής αντιπροσωπείας για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «προχωρούν καλά».

