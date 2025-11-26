Ινδονησία: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουμάτρα – Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, δεκάδες τραυματίες (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πενήντα και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στο ινδονησιακό νησί Σουμάτρα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.
Καταρρακτώδες βροχές σημειώνονται εδώ και μέρες στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα (δυτικά), ιδίως στην περιοχή νότια Ταπανούλι, όπου από τη Δευτέρα αναφέρθηκαν πλημμύρες, σύμφωνα με την BNPB, την ινδονησιακή εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.
«Στη νότια Ταπανούλι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις προκάλεσαν οκτώ θανάτους, 58 τραυματισμούς και ανάγκασαν 2.851 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα» από τα σπίτια τους, συνόψισε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της BNPB.
Αναπτύχθηκαν βαριά μηχανήματα για να απομακρυνθούν συντρίμμια έπειτα από κατολίσθηση που εμπόδιζε την οδική πρόσβαση στην περιοχή, πρόσθεσε.
Άλλες τρεις περιοχές πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαιτίας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, διευκρίνισε.
Η Ινδονησία δοκιμάζεται συχνά από τέτοιες καταστροφές κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, που κατά κανόνα διαρκεί από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.
Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, καθώς πλέον οι βροχοπτώσεις γίνονται κατά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες.
Στην αρχή του μήνα κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν χθες Τρίτη, παρότι 11 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την BNPB.
