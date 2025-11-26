search
26.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.11.2025 00:12

Ιταλία: Έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη η γυναικοκτονία – Πέρασε το νομοσχέδιο

Η ιταλική βουλή ψήφισε ομόφωνα ένα νομοσχέδιο που καθιστά την γυναικοκτονία, την εκ προθέσεως δολοφονία γυναικών ή κοριτσιών, ως συγκεκριμένο έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Το νέο άρθρο στον ποινικό κώδικα δημιουργεί μια κατηγορία ανθρωποκτονίας «με βάση τα χαρακτηριστικά του θύματος», σύμφωνα με την επεξηγηματική σημείωση του νομοσχεδίου. Η ιταλική νομοθεσία προέβλεπε προηγουμένως μόνο επιβαρυντικές περιστάσεις σε περιπτώσεις όπου ο δολοφόνος ήταν παντρεμένος ή συγγενής του θύματος.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαιρέτισε την ψηφοφορία και χαρακτήρισε το μέτρο ως εργαλείο για την «υπεράσπιση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας κάθε γυναίκας».

Η κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία τον Ιούλιο, εγκρίθηκε με 237 ψήφους υπέρ και καμία κατά.

Το νέο άρθρο επιβάλλει ισόβια κάθειρξη για πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση θανάτου μιας γυναίκας «από διακρίσεις, μίσος ή βία», μεταξύ άλλων λόγων.

Τα Ηνωμένα Έθνη τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών  με μια έκθεση που αναφέρει ότι περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια πέθαναν πέρυσι στα χέρια των συντρόφων ή μελών της οικογένειάς τους.

Το εθνικό στατιστικό ινστιτούτο της Ιταλίας (Istat) ανακοίνωσε ότι 116 από τις 327 ανθρωποκτονίες που καταγράφηκαν στη χώρα το 2024 αφορούσαν γυναίκες και κορίτσια.

Στο 92,2% των περιπτώσεων, οι δολοφόνοι ήταν άνδρες.

