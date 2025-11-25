Ο Ερντογάν πρότεινε ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε εκ νέου την Κωνσταντινούπολη ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας, επιδιώκοντας να αναδείξει την Τουρκία σε βασικό διαμεσολαβητή στην ουκρανική κρίση.
Η πρόταση διατυπώθηκε κατά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και για τη διευκόλυνση άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στους συνομιλητές του ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις «μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη». Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή για τον σκοπό αυτό με τα δύο εμπόλεμα μέρη.
Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, υπενθυμίζοντας τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών που είχαν φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη.
