search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 00:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 23:10

Ο Ερντογάν πρότεινε ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσία

25.11.2025 23:10
putin_erdogan_2008_1920-1080_new
credit: AP

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε εκ νέου την Κωνσταντινούπολη ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας, επιδιώκοντας να αναδείξει την Τουρκία σε βασικό διαμεσολαβητή στην ουκρανική κρίση.

Η πρόταση διατυπώθηκε κατά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και για τη διευκόλυνση άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στους συνομιλητές του ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις «μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη». Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή για τον σκοπό αυτό με τα δύο εμπόλεμα μέρη.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, υπενθυμίζοντας τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών που είχαν φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Δεν δεσμευόμαστε να μην ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Κιέβου

Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνάντηση με Πούτιν και τον Ντρίσκολ στον Ζελένσκι 

Κωνσταντινούπολη: Από δηλητηρίαση με φωσφίνη ξεκληρίστηκε η 4μελής οικογένεια – Είχαν ψεκάσει το ξενοδοχείο για κοριούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oplo
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Έφοδος» της αστυνομίας για όπλα – Και μοναχός ανάμεσα στους συλληφθέντες

femicide_shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη η γυναικοκτονία – Πέρασε το νομοσχέδιο

kakokairia keravnos thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

symvoulio-asfaleias-123
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη – Στήριξη Ελλάδας στο σχέδιο 20 σημείων

pete hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Χέγκσεθ στη Δομινικανή Δημοκρατία: Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 00:20
oplo
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Έφοδος» της αστυνομίας για όπλα – Και μοναχός ανάμεσα στους συλληφθέντες

femicide_shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη η γυναικοκτονία – Πέρασε το νομοσχέδιο

kakokairia keravnos thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

1 / 3