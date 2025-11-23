search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 00:46
ΚΟΣΜΟΣ

23.11.2025 22:51

Μελόνι: «Ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος»

23.11.2025 22:51
credit: AP

Την ανάγκη η Ευρώπη να επικεντρωθεί στην ήδη υπάρχουσα πρόταση που έχουν υποβάλει οι ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία και σε συγκεκριμένα κομβικά ζητήματα που αυτή περιλαμβάνει, εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι από το Γιοχάνεσμπουργκ, σημειώνοντας πως «δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο προσχέδιο Τραμπ, διότι πολλά σημεία του μπορούμε να τα συμμεριστούμε».

«Το ποιος έγραψε το ειρηνευτικό σχέδιο με ενδιαφέρει λιγότερο, με ενδιαφέρει σε ποιο σχέδιο θα φτάσουμε. Πολλά θέματα που εντάσσονται σχέδιο αυτό, όμως, αφορούν την Ευρώπη, ένα κομμάτι του σχεδίου αυτού χρειάζεται την Ευρώπη για να εφαρμοστεί. Αυτό σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφάλειας, την ανοικοδόμηση, το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που μας αφορά και που οι άλλοι έχουν ανάγκη να διαπραγματευθούν με εμάς» δήλωσε η Μελόνι.

«Θεωρώ ότι ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος, να συμβεί σύντομα και θεωρώ ότι η μπλόφα αυτή πρέπει να εξακριβωθεί. Ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει μια σοβαρή πρόταση, να τεθεί στο τραπέζι και να δούμε ποιος συμφωνεί και ποιος όχι. Είμαι βέβαιη ότι με μια σοβαρή και λογική πρόταση ή Ευρώπη, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δηλώσουν παρούσες. Ελπίζουμε να το κάνει και η Ρωσία, αλλά μπορεί και να είναι απούσα» ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

