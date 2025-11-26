search
26.11.2025 08:33

Ζορντάν Μπαρντελά: Πέταξαν αλεύρι στο ακροδεξιό πουλέν της Λε Πεν (video)

26.11.2025 08:33
Επίθεση με αλεύρι δέχτηκε χθες (25.11.2025) ο ηγέτης του ακροδεξιού, Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, σε εκδήλωση στην πόλη Βεζούλ της Γαλλίας.

Σύμφωνα με μία αστυνομική πηγή που επικαλείται το BFMTV, την επίθεση στον Ζορντάν Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού έκανε ένας 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για το περιστατικό, το οποίο συνέβη γύρω στις 5:30 μ.μ. (ώρα Γαλλίας).

Μιλώντας στο BFMTV μετά το περιστατικό, ο Μπαρντελά χαρακτήρισε το συμβάν ως «μη-γεγονός» που προκλήθηκε από «ένα 16χρονο παιδί, πιθανώς λόγω έλλειψης παιδείας από τους γονείς του, το οποίο πέταξε αλεύρι στους αγρότες και σε εμένα ενώ μιλούσα μαζί τους».

Ο Εθνικός Συναγερμός θα υποβάλει καταγγελία την Τετάρτη (26.11.2025), ενώ ο εισαγγελέας της πόλης Βεζούλ ανέφερε επίσης ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για «βία κατά προσώπου που ασκεί δημόσιο λειτούργημα».

Προς το παρόν, δεν έχει δημοσιευτεί στα social media κανένα βίντεο με τον 17χρονο να ρίχνει το αλεύρι στον Ζορντάν Μπαρντελά.

Το παραπάνω βίντεο δείχνει τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού να απομακρύνεται και τα ρούχα των ανδρών της προσωπικής του ασφάλειας καλυμμένα με αλεύρι.

Στο ίδιο βίντεο έχει απαθανατιστεί και η στιγμή της σύλληψης του 17χρονου.

