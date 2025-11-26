Τουλάχιστον 4 νεκροί και πολλοί εγκλωβισμένοι από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ (Live/Photos/Video)

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ουρανοξύστες στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ.

Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται από τα κτίρια την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετά άτομα έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, βάσει στοιχείων που επικαλείται από την αστυνομία.

BREAKING:



Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.



Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court, ενώ στις 3:34 μ.μ. το περιστατικό αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου 4.

Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/0l1qX2uth2 — Reuters (@Reuters) November 26, 2025

Το Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ κτίρια και διαθέτει σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Γύρω από τον πύργο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχουν και άλλα κτίρια με εξωτερικά ικριώματα από μπαμπού.

