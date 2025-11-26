Τουλάχιστον 4 νεκροί και πολλοί εγκλωβισμένοι από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ (Live/Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ουρανοξύστες στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ.
Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται από τα κτίρια την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση.
Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετά άτομα έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, βάσει στοιχείων που επικαλείται από την αστυνομία.
Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court, ενώ στις 3:34 μ.μ. το περιστατικό αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου 4.
Το Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ κτίρια και διαθέτει σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Γύρω από τον πύργο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχουν και άλλα κτίρια με εξωτερικά ικριώματα από μπαμπού.
