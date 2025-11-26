Ουκρανία – ανάλυση CNN: Σε τρεις κλωστές κρέμεται η συμφωνία ή η κατάρρευση

Τρία μεγάλα αγκάθια καλούνται να… κόψουν ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία και Ευρώπη, προκειμένου να πετύχει το σχέδιο ειρήνευσης, το οποίο προώθησε επιθετικά τις τελευταίες ημέρες η Ουάσινγκτον και το οποίο πλέον βρίσκεται σε φάση περαιτέρω επεξεργασίας απ’ όλους τους εμπλεκόμενους.

Και μπορεί ο Τραμπ να μοίραζε τελεσίγραφα, ωστόσο, Ευρώπη, ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και όλα δείχνουν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να κάνει βήματα πίσω ώστε οι Ουκρανοί να καταφέρουν και να ζήσουν πάλι υπό καθεστώς ειρήνης. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει αν ο Πούτιν και η Ρωσία συμφωνήσουν εν τέλει.

«Τεράστια πρόοδος»

Ο ίδιος ο Ζελένσκι σημείωσε πως τις λεπτομέρειες για εδαφικές παραχωρήσεις θα τις συζητήσει μόνο με τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρά τα «εναπομείναντα σημεία διαφωνίας» εξήρε την «τεράστια πρόοδο» που έχει σημειωθεί από την ομάδα του. Ο Μάρκο Ρούμπιο έσπευσε να σημειώσει πως τα θέματα που μένουν να διευθετηθούν δεν είναι ανυπέρβλητα. Η αμερικανική πλευρά διατυμπανίζει την αισιοδοξία της χωρίς να παίρνει στα σοβαρά τον παράγοντα Πούτιν.

Κατά το CNN εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά μεταξύ αυτού που ζητά η κυβέρνηση Τραμπ από την Ουκρανία και αυτού που οι εμπόλεμες αρχές στο Κίεβο είναι διατεθειμένες να αποδεχτούν. Σίγουρα έχει επιτευχθεί «συμφωνία» στα περισσότερα σημεία που ορίζονται στο αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της Ουκρανίας που επικαλείται το CNN τα σημεία διαφωνίας δεν είναι μικρά, αλλά πρόκειται για τρεις κρίσιμους τομείς που θα μπορούσαν να τορπιλίσουν την όποια συμφωνία ή να οδηγήσουν στο τερματισμό του πολέμου.

Εδαφικές παραχωρήσεις

Πρώτον, το ευαίσθητο ζήτημα του κατά πόσον η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να παραδώσει βασικά εδάφη του Ντονμπάς, τα οποία έχουν προσαρτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της «ζώνης» βαριά οχυρωμένων πόλεων που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ουκρανική ασφάλεια. Προηγούμενες προτάσεις των ΗΠΑ προέβλεπαν την παραχώρηση της γης από την Ουκρανία, ώστε να γίνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό ρωσική διοίκηση. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο CNN ότι έχει σημειωθεί «ορισμένη πρόοδος» σε αυτήν την πρόταση, αλλά ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση επί της ουσίας ή της διατύπωσης στα σχέδια προτάσεων.

Ουκρανικός στρατός – ΝΑΤΟ

Δεύτερον, η αμφιλεγόμενη πρόταση των ΗΠΑ να περιορίσει η Ουκρανία το μέγεθος του στρατού της σε 600.000 στρατιώτες– ένας αριθμός που προβλέπεται στο σχέδιο των 28 σημείων – εξακολουθεί να συζητείται. Η ουκρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι έχει συζητηθεί ένας νέος, υψηλότερος αριθμός, αλλά ότι το Κίεβο εξακολουθεί να επιθυμεί περαιτέρω αλλαγές.

Τρίτον, σχετικά με το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο CNN ότι η απαίτηση μη ένταξης παραμένει απαράδεκτη. Μια τέτοια παραχώρηση θα δημιουργούσε ένα «κακό προηγούμενο», σημείωσαν και ουσιαστικά θα δώσουν στη Ρωσία δικαίωμα βέτο στη δυτική στρατιωτική συμμαχία, «της οποίας δεν είναι καν μέλος».

Και τα τρία ζητήματα είναι οι λόγοι που επικαλείται το Κρεμλίνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η επίλυσή τους υπέρ της Ρωσίας είναι επίσης οι κύριοι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό της εκστρατείας της. Αλλά και τα τρία σημεία που συζητούνται αποτελούν επίσης ευαίσθητες και μακροχρόνιες κόκκινες γραμμές για την Ουκρανία, για τις οποίες δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει και έχουν σκοτωθεί. Δεν πρόκειται λοιπόν για μικρές λεπτομέρειες που μένουν να διευθετηθούν, αλλά κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της ουσίας του πολέμου.

