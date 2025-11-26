search
26.11.2025 08:52

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στις δύο γαλοπούλες: «Θα τις ονόμαζα Τσακ και Νάνσι» αστειεύτηκε

26.11.2025 08:52
Το έθιμο με τη χάρη στις γαλοπούλες συνέχισε και φέτος ο Ντόναλντ Τραμπ στην καθιερωμένη εκδήλωση για την Ημέρα των Ευχαριστιών έξω από τον Λευκό Οίκο.

Οι δύο γαλοπούλες Gobble και Waddle, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβαν «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων προεδρική χάρη».

Δεν δίστασε μάλιστα ο Τραμπ να αστειευτεί και να πει ότι θα ονομάσει τις γαλοπούλες «Τσακ και Νάνσι», αναφερόμενος στον ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

«Θα τα ονόμαζα Τσακ και Νάνσι, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα τους έδινα χάρη. Ποτέ δεν θα έδινα χάρη σε αυτούς τους δύο», είπε.

Να σημειωθεί ότι οι δύο φετινές γαλοπούλες εκτράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα και παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Γαλοπούλας, Τζέι Τζαρντέν.

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

antonaros34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

PASOK_HSAP
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Έκτακτη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 18:00

THAILAND_plimmires1
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στους 33 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (photos/videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

