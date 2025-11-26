search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 17:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 14:24

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για το όριο των 16 ετών για τα social media

26.11.2025 14:24
evropaiko koinovoulio

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για ηλικιακό όριο στα 16 έτη για την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Τον περασμένο Οκτώβριο είχε δημοσιευτεί προσχέδιο στο οποίο ζητά «τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού ψηφιακού ορίου ηλικίας 16 ετών ως το προεπιλεγμένο όριο κάτω από το οποίο η πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, εκτός εάν οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν δώσει διαφορετική άδεια στα παιδιά τους», όπως μεταδίδει το Reuters.

Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν καθορίζει πολιτική των κρατών ωστόσο.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον 4 νεκροί και πολλοί εγκλωβισμένοι από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ (Live/Photos/Video)

Ταϊλάνδη: Στους 33 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (photos/videos)

«Δασκάλα της χρονιάς» στις ΗΠΑ καταγράφηκε να δέρνει άγρια τον γιο της – Τον χτύπησε πάνω από 20 φορές με ζώνη – Σοκαριστικό βίντεο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
obradovits 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάζ ΕΕ στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ – Η Κάλας ζητεί να περιοριστεί ο… ρωσικός στρατός

upertameio1
ADVERTORIAL

Η OPAP Investment Limited Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων

syria-ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ (Video)

rallia xristidou 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Η Ραλλία Χρηστίδου διευθύντρια του γραφείου του, στη θέση του Μανώλη Καπνισάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 17:18
obradovits 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάζ ΕΕ στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ – Η Κάλας ζητεί να περιοριστεί ο… ρωσικός στρατός

upertameio1
ADVERTORIAL

Η OPAP Investment Limited Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων

1 / 3