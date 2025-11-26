To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για το όριο των 16 ετών για τα social media

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για ηλικιακό όριο στα 16 έτη για την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Τον περασμένο Οκτώβριο είχε δημοσιευτεί προσχέδιο στο οποίο ζητά «τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού ψηφιακού ορίου ηλικίας 16 ετών ως το προεπιλεγμένο όριο κάτω από το οποίο η πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, εκτός εάν οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν δώσει διαφορετική άδεια στα παιδιά τους», όπως μεταδίδει το Reuters.

Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν καθορίζει πολιτική των κρατών ωστόσο.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον 4 νεκροί και πολλοί εγκλωβισμένοι από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ (Live/Photos/Video)

Ταϊλάνδη: Στους 33 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (photos/videos)

«Δασκάλα της χρονιάς» στις ΗΠΑ καταγράφηκε να δέρνει άγρια τον γιο της – Τον χτύπησε πάνω από 20 φορές με ζώνη – Σοκαριστικό βίντεο