search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 16:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 08:07

Κιμ Γιονγκ Ουν σε Πούτιν: Στον πόλεμο της Ουκρανίας σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας

27.12.2025 08:07
VladimirPutinKimJongUn

Στον πόλεμο της Ουκρανίας σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, τόνισε χθες Παρασκευή ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ενόψει της νέας χρονιάς.

Όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), ο Κιμ δήλωσε μεταξύ άλλων πως το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγκγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος» στα ίδια χαρακώματα, αναφερόμενος στην αποστολή χιλιάδων βορειοκορεατών στρατιωτών στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ τον Αύγουστο.

Κατά την υποδοχή, στις 13 Δεκεμβρίου, Συντάγματος Μηχανικού του Στρατού, ο Κιμ ανέφερε πως εννέα βορειοκορεάτες στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 120ήμερης ανάπτυξής τους στη Ρωσία.

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική συνεργασία τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Εκτός από την αποστολή στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικής ουκρανικής εισβολής, η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βλήματα πυροβολικού και πυραύλους, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα έχει στείλει στην Πιονγκγιάνγκ στρατιωτική τεχνολογία, καθώς και οικονομική, επισιτιστική και ενεργειακή βοήθεια, σύμφωνα με αναλυτές.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: «Όχι» Τραμπ στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης

Περού: Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει σκάνδαλο διαφθοράς στους κόλπους των τοπικών αρχών

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός – Η κοινή ανακοίνωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pistoli_glock_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 36χρονος οδηγός που είχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη – Επιχείρησε να το τραβήξει κατά τον έλεγχο

adonis georgiadis 887- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: «Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο»

elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός ελβετικών ενόπλων δυνάμεων: Η χώρα μας δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη γυναίκα που πούλησε αλκοολ σε ανήλικους

hyundai-i10-introduction-2023-05
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μικρό πόλης που ξεπούλησε το Νοέμβριο στην Ελλάδα – Έδινε 4 αυτοκίνητα τη μέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

odigisi_vroxi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 16:21
pistoli_glock_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 36χρονος οδηγός που είχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη – Επιχείρησε να το τραβήξει κατά τον έλεγχο

adonis georgiadis 887- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: «Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο»

elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός ελβετικών ενόπλων δυνάμεων: Η χώρα μας δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της

1 / 3