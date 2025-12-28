search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:40
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

28.12.2025 13:45

Ζαπορίζια: Άρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό

28.12.2025 13:45
zaporizia_piriniko_ergostasio

Εργασίες επιδιόρθωσης στις γραμμές μεταφοράς ξεκίνησαν κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, έπειτα από μία ακόμη τοπική κατάπαυση πυρός που εξασφάλισε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, όπως ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, επικαλούμενη τον γενικό διευθυντή της Ραφαέλ Γκρόσι.

Ομάδα του ΔΟΑΕ επιβλέπει τις επιδιορθώσεις που αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών προκειμένου να αποτραπεί πυρηνικό δυστύχημα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτει η υπηρεσία.

