«Queen At Sea»: Η Juliette Binoche στην πρώτη ταινία του Lance Hammer μετά από 18 χρόνια (photos/video)

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Ο Λανς Χάμερ (Lance Hammer) επιστρέφει στον κινηματογράφο μετά από 18 χρόνια απουσίας με τη νέα του ταινία με τίτλο «Queen At Sea». Σύμφωνα με το Τhe Playlist, o αμερικανός σκηνοθέτης συστήθηκε στο κοινό του Φεστιβάλ Σάντανς το 2008 με το «Ballast», ένα καθηλωτικό δράμα με φόντο το Δέλτα του Μισισιπή αποσπώντας τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας.

Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας στις αίθουσες τον Οκτώβριο η Greenwich Entertainment έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Ζιλιέτ Μπινός (Juliette Binoche) και ο Τομ Κόρτνεϊ (Tom Courtenay) διχάζονται μπροστά σε ένα περίπλοκο ηθικό δίλημμα γύρω από τη φροντίδα και τα δικαιώματα της μητέρας της πρώτης και συζύγου του δεύτερου, η οποία πάσχει από προχωρημένη άνοια.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Amanda και ο πατριός της, Martin βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια σύγκρουση που τους διχάζει: Έχει χάσει η μητέρα της Amanda η Leslie, την ικανότητα να αποφασίζει για το δικό της όφελος; Κι αν ναι, ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος για μια τέτοια απόφαση: ο σύζυγος, το παιδί ή η πολιτεία; Καθώς η Amanda και ο Μartin καλούνται να πάρουν όλο και πιο επίπονες αποφάσεις, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο».

Στο πλευρό τους πρωταγωνιστούν οι Άννα Κάλντερ-Μάρσαλ (Anna Calder-Marshall) και Φλόρενς Χαντ (Florence Hunt) ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Κόντι Μόλκο (Cody Molko) και Στίβεν Κρι (Steven Cree). Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο υποψήφιος για Όσκαρ, Αδόλφο Βελόσο (Adolpho Veloso).

‘Queen At Sea’ U.S. Trailer: Juliette Binoche Faces An Impossible Choice In Lance Hammer’s First Film In 18 Years https://t.co/NP9uZmygbH pic.twitter.com/PPMEvLiZVz — The Playlist (@ThePlaylistNews) August 28, 2026

Ο Χάμερ υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ και τη συμπαραγωγή του φιλμ.

Το «Queen At Sea» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 2026, όπου απέσπασε την Αργυρή Άρκτο-Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής. Παράλληλα, η κριτική επιτροπή απένειμε από κοινού στους Τομ Κόρτνεϊ και Άννα Κάλντερ-Μάρσαλ την Αργυρή Άρκτο Β‘ Ερμηνείας.

Το «Queen At Sea» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Οκτωβρίου.

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