Box office: Για πέμπτη εβδομάδα στην κορυφή το «Spider-Man: Brand New Day», έκπληξη το «Coyote vs. Acme» (videos)

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Τρία χρόνια μετά την ξαφνική ακύρωσή της από τη Warner Bros., η ταινία «Coyote vs. Acme» πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, συγκεντρώνοντας 15,5 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο της τριήμερο. Το φιλμ με τους ήρωες των Looney Tunes πήρε το «πράσινο φως» για τη μεγάλη οθόνη χάρη στην Ketchup Entertainment η οποία ανέλαβε τη διανομή του το 2025, σύμφωνα με το AP.

Πάντως στην κορυφή του box office για πέμπτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο βρίσκεται το «Spider-Man: Brand New Day» με 22,2 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι συνολικές εισπράξεις του φτάνουν πλέον τα 2,33 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατατάσσοντάς το ως την τέταρτη πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το «Coyote vs. Acme», σε σκηνοθεσία του Ντέιβ Γκριν (Dave Green) και σενάριο της Σάμι Μπερτς (Samy Burch) κατέλαβε τη δεύτερη θέση προβαλλόμενο σε 3.575 αμερικανικές αίθουσες. Το σενάριο βασίζεται σε σατιρικό άρθρο του Ίαν Φρέιζερ (Ian Frazier) που δημοσιεύτηκε το 1990 στο περιοδικό The New Yorker, στο οποίο ο δημοφιλής Wile E. Coyote προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας Acme για ελαττωματικά προϊόντα. Στους κεντρικούς ρόλους συμμετέχουν οι Γουίλ Φόρτε (Will Forte), Τζον Σίνα (John Cena), Λάνα Κόντορ (Lana Condor) και Έρικ Μπάουζα (Eric Bauza).

Το φιλμ είχε μπει στο συρτάρι από τη Warner Bros. Discovery το 2023, για λόγους φορολογικών διαγραφών, όπως συνέβη και με τα «Batgirl» και «Scoob! Holiday Haunt» που παραμένουν ακυκλοφόρητα.

«Το «Coyote vs. Acme» βρίσκεται επιτέλους και με μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες», ανέφερε σε ανάρτησή του ο σκηνοθέτης την Παρασκευή. «Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: ΝΙΚΗΣΑΜΕ».

Το άνοιγμά της είναι το κορυφαίο στην ιστορία της Ketchup Entertainment, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του «The Day the Earth Blew Up» του 2024 με 3,1 εκατ. δολάρια.

Στην τρίτη θέση υποχώρησε η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) κατά την έβδομη εβδομάδα προβολής της, σημειώνοντας εισπράξεις 14,3 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Η παραγωγή της Universal Pictures παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής διεθνώς αποφέροντας επιπλέον 48,6 εκατομμύρια δολάρια το τριήμερο, με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις να διαμορφώνονται στα 1,55 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον αντίποδα, η περιπέτεια των 20th Century Studios/Disney «The Dog Stars» του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott), με πρωταγωνιστή τον Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Η ταινία που κόστισε πάνω από 70 εκατ. δολάρια περιορίστηκε στην πέμπτη θέση με 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 11,3 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Οι 10 δημοφιλέστερες ταινίες του τριημέρου στο αμερικανικό box office σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Rentrak είναι:

1. «Spider-Man: Brand New Day», $22.2

2. «Coyote vs. Acme», $15.5 εκατ.

3. «The Odyssey», $14.3 εκατ.

4. «Insidious: Out of the Further», $10.1 εκατ.

5. «The Dog Stars», $8 εκατ.

6. «Buddy», $5.4 εκατ.

7. «The End of Oak Street», $5 εκατ.

8. «PAW Patrol: The Dino Movie», $4.9 εκατ.

9. «Mutiny», $2.8 εκατ.

10. «Tony», $2.2 εκατ.

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