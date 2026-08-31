Εποχικοί Πυροσβέστες: Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα (photos/videos)

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Στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από πολλές περιοχές της χώρας, διεκδικώντας 12μηνη εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης.

Οι εποχικοί πυροσβέστες πραγματοποίησαν δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ζητώντας μόνιμη και σταθερή εργασιακή λύση, καθώς και βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες καλούνται να επιχειρούν.

Πυροσβέστες από όλη την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία, τον Έβρο και την Κρήτη, βρέθηκαν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία.

Οι εποχικοί πυροσβέστες αν και αρχικά είχε σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, όμως σύμφωνα με πληροφορίες τους εμπόδισαν διμοιρίες των ΜΑΤ.

Ωστόσο τριμελής αντιπροσωπεία, συναντήθηκε τελικά με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη ο οποίος έλαβε τα αιτήματα και το ψήφισμα που αφορά τη δωδεκάμηνη εργασία και φέρεται να είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΣΥΠ, Γιώργος Τζελέπη πως «θα δούμε το ζήτημά σας μετά τη ΔΕΘ».

Νωρίτερα, αντιπροσωπεία μετέβη και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και κατέθεσε ψήφισμα, «ζητώντας το αυτονόητο» όπως οι ίδιοι τονίζουν, δηλαδή τη δωδεκάμηνη απασχόλησή τους και να μην ξαναμπούν στο ταμείο ανεργίας, όπως γίνεται τώρα.

«Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές»

«Τουρνά θυμήσου, θα λήξει σύμβασή σου. Τουρνά – Τουρνά χιλιάδες είναι τα κενά», «Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές», ήταν ορισμένα από τα κεντρικά συνθήματα της κινητοποίησης.

Το παρών έδωσαν και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, καθώς και δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

Την κινητοποίηση στήριξε και η Ομοσπονδία Πυροσβεστών Ελλάδος (ΟΠΥΕ), με τον πρόεδρο του προσωρινού ΔΣ Γιώργο Γουρδουράκο να υπογραμμίζει: «Οι εποχικοί συνάδελφοι είναι ένας από τους σημαντικότερους βραχίονες της πυροσβεστικής. Το έχουν αποδείξει για εννέα συνεχόμενα χρόνια στο πεδίο της μάχης. Ένας ακόμη εποχικός έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο Κρήτης. Οι ΕΜΟΔΕ και οι ΠΕΘ (πυροσβέστες επί θητεία) αποτελούνται κατά 90% από πρώην εποχικούς πυροσβέστες. Για ποιο λόγο η πολιτεία δεν αποκαθιστά και τους υπόλοιπους σε σταθερή σχέση εργασίας και τις 365 μέρες του χρόνου; Είναι χρήσιμοι τις 240 μέρες, αλλά δεν μας κάνουν τις υπόλοιπες 125 μέρες; Είναι ηθική υποχρέωση της πολιτείας να τους αποκαταστήσει για την προσφορά τους. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους ως Ομοσπονδία Πυροσβεστών Ελλάδος για την πλήρη εργασιακή αποκατάστασή τους».

Και βουλευτές στη διαμαρτυρία

Στο πλευρό των πυροσβεστών βρέθηκαν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και οι ανεξάρτητοι Γιώργος Ψυχογιός και Νάσος Ηλιόπουλος.

«Οι εποχικοί πυροσβέστες δεν είναι αναλώσιμοι! Σήμερα πραγματοποιήθηκε μεγάλη κινητοποίηση των εποχικών πυροσβεστών στο Σύνταγμα. Διμοιρίες ΜΑΤ δεν επέτρεψαν στους πυροσβέστες να πραγματοποιήσουν την πορεία τους μέχρι την Βουλή και το Μαξίμου.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους εποχικούς πυροσβέστες ως αναλώσιμους. Να το πούμε καθαρά Οι εποχικοί πυροσβέστες δεν περισσεύουν και δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας. Η κοινωνία είναι στο πλάι τους και στηρίζει τον δίκαιο αγώνα τους» έγραψε σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Το κάλεσμα

«Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Εποχικοί Πυροσβέστες στο κάλεσμά τους.

«Συγκεντρωνόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στην οκταετή κοροϊδία που βιώνουμε» τονίζουν, καθώς χιλιάδες εποχικοί πυροσβέστες μένουν εκτός προκηρύξεων λόγω του ορίου ηλικίας (έως 30 ετών) που επιβάλλεται σε κάθε προκήρυξη.

«Ήρθε η ώρα η φωνή μας να ακουστεί για πρώτη φορά απευθείας εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον μας. Το μήνυμά μας απευθύνεται ευθέως στον Πρωθυπουργό» αναφέρουν ακόμα.

«Δεν ζητάμε χάρη. Ζητάμε δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και οριστικές λύσεις» προστίθεται στο κάλεσμα.

Αναλυτικά το κάλεσμα:

31 Αυγούστου, ώρα 11:00

Μέγαρο Μαξίμου

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ !

Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε.

31 Αυγούστου, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, συγκεντρωνόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στην οκταετή κοροϊδία που βιώνουμε.

Ήρθε η ώρα η φωνή μας να ακουστεί για πρώτη φορά απευθείας εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον μας. Το μήνυμά μας απευθύνεται ευθέως στον Πρωθυπουργό.

Δεν ζητάμε χάρη. Ζητάμε δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και οριστικές λύσεις.

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