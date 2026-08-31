ΣΦΕΕ: «Σε οριακό σημείο η πρόσβαση των ασθενών στη φαρμακευτική καινοτομία»

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Σε οριακό σημείο βρίσκεται η φαρμακευτική αγορά και ιδίως στα καινοτόμα φάρμακα καθώς οι αντοχές του υφιστάμενου μοντέλου χρηματοδότησης εξαντλούνται και οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο τη βιωσιμότητα της φαρμακοβιομηχανίας αλλά και την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις θεραπείες που χρειάζονται. Τα παραπάνω αναφέρει σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ( ΣΦΕΕ).

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν προκύπτει το συμπέρασμα πως το μοντέλο δεν λειτουργεί και διατυπώνει τρία συγκεκριμένα παραδείγματα- ερωτήματα:

α) Πώς να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι, σε μια χώρα όπου η ανεργία μειώνεται συστηματικά, η δαπάνη για τα φάρμακα των ανασφάλιστων αυξάνεται συνεχώς και έχει φτάσει πλέον τα €350 εκατ;

β) Ή πώς να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι η δαπάνη μέσω ΙΦΕΤ για έκτακτες εισαγωγές φαρμάκων έχει εκτιναχθεί στα €550 εκατ., καθιστώντας τον τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα;

γ) Ή πώς να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι στο νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά ελέγχονται απολύτως από το Κράτος, η φαρμακευτική δαπάνη έχει εκτιναχθεί και το clawback για τα φάρμακα αξίας άνω των €30 ξεπερνά το 80%, καθιστώντας την περαιτέρω διάθεσή τους στη χώρα εξόχως προβληματική;

Σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ «η Ελλάδα καταγράφει τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές (clawbacks), στην Ευρώπη, πάνω στις χαμηλότερες αρχικές τιμές. Την ίδια στιγμή, εξακολουθούν να επιβάλλονται και αναδρομικά clawbacks, ακόμη και σε φάρμακα που ουδέποτε διεκδίκησαν την κρατική αποζημίωση (π.χ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία), χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και χωρίς την παραμικρή προβλεψιμότητα. Επιπλέον, απουσιάζει ένα ουσιαστικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο κινήτρων για την Κλινική Έρευνα. Αντί, λοιπόν, να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση φαρμακευτικής καινοτομίας και σχετικών επενδύσεων, διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που τις αποθαρρύνει.» εξηγεί ο ΣΦΕΕ.

Το clawback

Μετά από χρόνια συνεχών παρεμβάσεων και παρά τις διαβεβαιώσεις της Πολιτείας, πρέπει πλέον να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα: τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί δεν αποδίδουν, ενώ ταυτόχρονα το χρηματοδοτικό κενό μεταξύ κρατικής χρηματοδότησης και πραγματικών αναγκών των ασθενών συνεχώς διευρύνεται.

Η φαρμακευτική δαπάνη εξακολουθεί να αυξάνεται και το χρηματοδοτικό κενό μεταφέρεται με αλματώδη ρυθμό στις επιχειρήσεις, μέσω του clawback.

Η διαρκής ανακατανομή ενός αυξανόμενου clawback δεν συνιστά έλεγχο της δαπάνης, αλλά αυξάνει τις ανισότητες εντός του κλάδου, αποθαρρύνει την έλευση της φαρμακευτικής καινοτομίας αφού στρέφεται κατά προτεραιότητα εις βάρος της και, τελικά, δεν αποτελεί βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική.

Ο ΣΦΕΕ προειδοποιεί ότι η διαιώνιση της σημερινής πραγματικότητας δεν μπορεί πλέον να αποτελεί επιλογή: « Ή θα διασφαλίσουμε, με όρους βιωσιμότητας, τη χρηματοδότηση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στην καινοτομία ή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με καθυστερήσεις ή και αδυναμία εισόδου νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα, σταδιακή αποεπένδυση και, πλέον, αυξανόμενη πίεση ακόμη και στη διάθεση υφιστάμενων θεραπειών, καθώς τα τελευταία δείγματα αποχώρησης φαρμάκων από τη χώρα αυξάνονται.»

Το διακύβευμα, συνεπώς, αφορά τόσο την πρόσβαση στις θεραπείες του αύριο όσο και τη διασφάλιση των θεραπειών του σήμερα.

Η επιστολή καταλήγει τονίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια εθνική στρατηγική για το φάρμακο με επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, πραγματικό έλεγχο της δαπάνης, προβλεψιμότητα, επενδυτικά κίνητρα και ισότιμη, απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία.

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