Ιός του Δυτικού Νείλου: Ιταλία και Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης σε κρούσματα και θανάτους

Takeaways by to pontiki AI Συναγερμός επικρατεί στις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές λόγω της ραγδαίας διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, με την Ελλάδα και την Ιταλία να καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την έξαρση της νόσου στην αυξημένη παρουσία μολυσμένων κουνουπιών, παρά την εντατικοποίηση των ψεκασμών και των μέτρων προστασίας σε πολλές πληγείσες περιοχές.

Στην Ελλάδα έχουν διαγνωστεί επίσημα 232 κρούσματα με 13 θανάτους, ενώ οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας έως τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, η Ιταλία αντιμετωπίζει ανησυχία μετά τον θάνατο ενός ανεμβολίαστου παιδιού από διφθερίτιδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των προληπτικών εμβολιασμών για τη δημόσια υγεία.

Τέλος, η Γαλλία καταγράφει αύξηση τροπικών νοσημάτων, όπως ο δάγκειος πυρετός και η νόσος Τσικουνγκούνια, λόγω της εξάπλωσης του κουνουπιού-τίγρη στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

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Συναγερμός έχει σημάνει στα υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη, για τον Ιό του Δυτικού Νείλου και άλλα λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια.

Σε πλήρη εξέλιξη και με ταχύτατους ρυθμούς διασποράς συνεχίζεται η φετινή επέλαση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες, η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο, ανάλογα με τις διαθέσεις του καιρού.

Η νότια πλευρά της γηραιάς ηπείρου σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της επιδημιολογικής έξαρσης, με την Ιταλία και την Ελλάδα – και πιο συγκεκριμένα την Αττική – να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των ευρωπαϊκών εκθέσεων.

Μέσα από τον διαδραστικό χάρτη, που δημοσιοποίησε πρόσφατα το ECDC, μπορείτε να δείτε με ακρίβεια στις «κόκκινες» ζώνες της Ευρώπης και τις περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αποτυπώνεται ζωντανά η γεωγραφική εξάπλωση του ιού, τις νέες εστίες που προκύπτουν κάθε εβδομάδα, αλλά και το πού εφαρμόζονται τα αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των αιμοδοσιών.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, επισήμανε ότι η παρουσία των μολυσμένων κουνουπιών φέτος, ήταν μεγαλύτερη από άλλες χρονιές.

«Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν εφέτος τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι», τόνισε και εκτίμησε, αποδίδοντας σε αυτό το γεγονός την αύξηση των κρουσμάτων της λοίμωξης.

Ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ακόμα πως έχουν διενεργηθεί 30% περισσότεροι ψεκασμοί απ’ όσοι πέρυσι. Ωστόσο η εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παρεμβάσεις καταπολέμησης των κουνουπιών, πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο επιδημιολογικό διαδραστικό εργαλείο του ECDC, ανανεώνεται κάθε εβδομάδα.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Η ραγδαία διασπορά στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το iatropedia.gr τα ευρωπαϊκά δεδομένα του ECDC καταγράφουν για την Ελλάδα 157 κρούσματα σε 17 ευρύτερες περιφερειακές ενότητες. Ωστόσο, η πραγματική εικόνα στο πεδίο είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη, καθώς η ευρωπαϊκή πλατφόρμα παρουσιάζει πάντα μια μικρή χρονική υστέρηση (reporting lag) στην ενσωμάτωση των εθνικών δεδομένων και αποτυπώνει την εξάπλωση σε μεγάλες περιφέρειες.

Ταυτόχρονα οι επιστήμονες εκτιμούν πώς τα μη καταγεγραμμένα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα, καθώς πολλά άτομα που προσβάλλονται παραμένουν στην συντριπτική πλειοψηφία, ασυμπτωματικά.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα και επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΟΔΥ (έως 26 Αυγούστου), η εξέλιξη της φετινής περιόδου μετάδοσης στη χώρα μας εξελίσσεται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, και συγκεκριμένα:

• 232 εγχώρια κρούσματα έχουν διαγνωστεί συνολικά, με τα 75 από αυτά να δηλώνονται μόλις την τελευταία εβδομάδα.

• 165 ασθενείς παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ 67 εμφάνισαν ηπιότερα συμπτώματα.

• 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

• 61 δήμοι της χώρας βρίσκονται πλέον στο δίκτυο των επηρεαζόμενων περιοχών, με 13 νέους δήμους να προστίθενται στον χάρτη μέσα σε μόλις επτά ημέρες.

Ανάμεσα στα δεκάδες περιστατικά, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εξέλιξη της υγείας ενός 13χρονου αγοριού στην Αττική.

Πρόκειται για τον νεαρότερο ασθενή της φετινής περιόδου, που εμφάνισε νευρολογικές επιπλοκές. Ευτυχώς, το μικρό παιδί ανταποκρίθηκε πολύ καλά στη νοσηλεία και την αγωγή που του χορηγήθηκε και η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος. Ο μικρός βρίσκεται υγιής στο σπίτι του.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ έχουν ξεκινήσει ερευνητική προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός φορητού τεστ ταχείας διάγνωσης (point of care test) για την πιο εύκολη και έγκαιρη ανίχνευση του ιού.

Ιταλία: Η ευρωπαϊκή αρνητική πρωτιά και το σοκ με το παιδί που χάθηκε από διφθερίτιδα

Η Ιταλία προηγείται της Ελλάδας σε αριθμό κρουσμάτων και για τον λόγο αυτό διατηρεί την απόλυτη πρωτιά στην Ευρώπη με 311 εγχώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου σε 55 επηρεαζόμενες περιοχές.

Όμως, δεν είναι μόνο τα κουνούπια που έχουν σημάνει συναγερμό στις ιταλικές υγειονομικές αρχές.

Την εβδομάδα αυτή, η χώρα συγκλονίστηκε από ένα τραγικό περιστατικό στο Παλέρμο της Σικελίας, το οποίο έφερε ξανά στη συαζήτηση την αξία των βασικών προληπτικών εμβολιασμών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ECDC στην εκτενή έκθεσή του, στις 20 Αυγούστου 2026, πηγές των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ένα θανατηφόρο κρούσμα διφθερίτιδας στο Παλέρμο της Σικελίας, το οποίο αφορούσε ένα τετράχρονο παιδί.

«Το περιστατικό αφορούσε ένα ανεμβολίαστο παιδί με έναρξη συμπτωμάτων στις 10-11 Αυγούστου, το οποίο αργότερα νοσηλεύτηκε και κατέληξε στις 20 Αυγούστου. Στις 25 Αυγούστου, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας επιβεβαίωσε την ανίχνευση του Corynebacterium diphtheriae και την παρουσία του γονιδίου της τοξίνης της διφθερίτιδας, υποδεικνύοντας μόλυνση από ένα τοξικογόνο στέλεχος ικανό να προκαλέσει αναπνευστική διφθερίτιδα».

Σύμφωνα πάντα με το ECDC, ένα δεύτερο πιθανό κρούσμα αναφέρθηκε σε έναν τετράχρονο ξάδερφο του πρώτου κρούσματος, ο οποίος νοσηλεύτηκε με ηπιότερα συμπτώματα.

Καθώς το βακτήριο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ακολούθησε από τις αρχές δημόσιας υγείας εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών, αλλά και παρακολούθηση και διαχείριση των επαφών που έχουν ταυτοποιηθεί.

Η διφθερίτιδα παραμένει μια σχετικά σπάνια νόσος στην ΕΕ/ΕΟΧ λόγω της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης, αν και απειλεί πάντα τη δημόσια υγεία, με σποραδικά κρούσματα και τοπική μετάδοση, ιδίως μεταξύ ανεμβολίαστων και ευάλωτων ομάδων.

Γαλλία: Έξαρση στα τροπικά νοσήματα

Την ώρα που η ανατολική και κεντρική Μεσόγειος παλεύει με τον ιό του Δυτικού Νείλου, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανησυχητική άνοδο τροπικών νοσημάτων.

Βασικός ένοχος είναι το κουνούπι-τίγρης, το οποίο έχει προκαλέσει 33 εγχώρια κρούσματα της νόσου Τσικουνγκούνια (Chikungunya), με 8 νέες λοιμώξεις και 4 νέες ενεργές εστίες να καταγράφονται μόνο την τελευταία εβδομάδα.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί 5 αυτόχθονα κρούσματα δάγκειου πυρετού, υπενθυμίζοντας πως οι κλιματικές αλλαγές μετατρέπουν πλέον την Ευρώπη σε φιλόξενο έδαφος για νοσήματα που άλλοτε αφορούσαν μόνο εξωτικούς προορισμούς.

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