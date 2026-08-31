search
ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 12:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 09:21

Δρυμιώτης: Ο Ανδρουλάκης έχει αυτοκτονικές τάσεις, τον έχει βρει μπόσικο ο Τσίπρας

31.08.2026 09:21
drymiotis new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Με έχει εντυπωσιάσει ο Ανδρουλάκης που έχει αυτοκτονικές τάσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην ψηφίζει τον Στουρνάρα και να στηρίζει την Ακρίτα» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας στο Action 24 ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

Ο ίδιος, δε, αναρωτήθηκε: «Γιατί να αρέσει στον Μητσοτάκη η Ακρίτα; Όλες της οι αναρτήσεις στάζουν χολή».

Ο κ. Δρυμιώτης επέμεινε, επίσης, ότι «η αριστερή λίμνη δεν έχει ψάρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από 3%, ο Τσίπρας περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμά του, το μόνο καλό που έχει πει είναι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει βρει τον Ανδρουλάκη μπόσικο και του υποσκάπτει το ακροατήριο».

Στο πλαίσιο αυτό, πάντως, πρόσθεσε «δεν θεωρώ ότι έχει κριθεί η μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ» ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού σημείωσε «είχα πει ότι θα έχει την τύχη του Κασσελάκη και επαληθεύτηκα».

Κατά τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τέλος, «η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι στο 36% με ποσοστό 8% για τα κόμματα εκτός Βουλής»

Διαβάστε επίσης

Ποια ΔΕΘ…; Ο Καραμανλής θα μιλήσει στη Γ.Σ. της ΣΕΚΕ

Κόμμα Σαμαρά: Γιατί δεν χρειάζεται να… τον εφεύρουμε

Νίκη Κεραμέως: Κατασκευασμένη η ανάρτηση για συνάντηση με Τούνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi konstantopoulou 12- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη μας για να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του

catamaran_kyrenia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αγωνιώδης έρευνα για τους αγνοούμενους – Η οργή στο ψευδοκράτος, η δραματική διάσωση, η σύλληψη και κατάθεση του καπετάνιου και η άρνηση βοήθειας της Λευκωσίας (Photos/Videos)

dolly-parton-new
LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Συγκινεί η ανιψιά της τραγουδώντας στη μνήμη της – «Θα είμαστε όλοι καλά, το υπόσχομαι» (Videos)

benzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση

upscalemedia-transformed
MEDIA

STAR, ΣΚΑΪ: Δύο αυτοί, δύο κι οι άλλοι, σύνολο… τέσσερις οι σειρές για το 2026-2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Κωμικοτραγικό να ασχολούμαστε με το αν θα είμαι ή όχι αντιπρόεδρος της Βουλής

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

usa_iran_0608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το Ιράν: «Απεμπλακείτε, δεν αντέχουμε άλλο» – Ο στρατός αδειάζει Τραμπ και Χέγκσεθ

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί μαζί με τις χαρές χρειάζονται και οι αλήθειες;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 12:09
<div style="width:1px;height:1px"></div>zoi konstantopoulou 12- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη μας για να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του

<div style="width:1px;height:1px"></div>catamaran_kyrenia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αγωνιώδης έρευνα για τους αγνοούμενους – Η οργή στο ψευδοκράτος, η δραματική διάσωση, η σύλληψη και κατάθεση του καπετάνιου και η άρνηση βοήθειας της Λευκωσίας (Photos/Videos)

<div style="width:1px;height:1px"></div>dolly-parton-new
LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Συγκινεί η ανιψιά της τραγουδώντας στη μνήμη της – «Θα είμαστε όλοι καλά, το υπόσχομαι» (Videos)

1 / 3