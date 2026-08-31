Δρυμιώτης: Ο Ανδρουλάκης έχει αυτοκτονικές τάσεις, τον έχει βρει μπόσικο ο Τσίπρας

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«Με έχει εντυπωσιάσει ο Ανδρουλάκης που έχει αυτοκτονικές τάσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην ψηφίζει τον Στουρνάρα και να στηρίζει την Ακρίτα» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας στο Action 24 ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

Ο ίδιος, δε, αναρωτήθηκε: «Γιατί να αρέσει στον Μητσοτάκη η Ακρίτα; Όλες της οι αναρτήσεις στάζουν χολή».

Ο κ. Δρυμιώτης επέμεινε, επίσης, ότι «η αριστερή λίμνη δεν έχει ψάρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από 3%, ο Τσίπρας περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμά του, το μόνο καλό που έχει πει είναι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει βρει τον Ανδρουλάκη μπόσικο και του υποσκάπτει το ακροατήριο».

Στο πλαίσιο αυτό, πάντως, πρόσθεσε «δεν θεωρώ ότι έχει κριθεί η μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ» ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού σημείωσε «είχα πει ότι θα έχει την τύχη του Κασσελάκη και επαληθεύτηκα».

Κατά τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τέλος, «η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι στο 36% με ποσοστό 8% για τα κόμματα εκτός Βουλής»

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