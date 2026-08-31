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31.08.2026 10:05

Χανιά: Η μεγάλη καθυστέρηση στην πτήση έφερε ένταση, λιποθυμίες και τραυματισμό – Έμειναν κλεισμένοι για 5 ώρες στο αεροπλάνο!

31.08.2026 10:05
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@pixabay

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Ένταση, αναστάτωση, φωνές και λιποθυμίες σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, μετά την πολύωρη καθυστέρηση πτήσης χαμηλού κόστους από τα Χανιά προς τη Θεσσαλονίκη.

Το Boeing 737 με 183 επιβάτες επρόκειτο να απογειωθεί στις 16:40, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει το αεροσκάφος στη θέση στάθμευσης.

Στο σημείο έσπευσαν τεχνικοί, προκειμένου να ελέγξουν το αεροσκάφος και να διαπιστώσουν εάν ήταν ασφαλές να πραγματοποιήσει την πτήση.

Η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν επιχειρήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων, περίπου δύο ώρες αργότερα, παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα, με αποτέλεσμα η αναχώρηση να καθυστερήσει εκ νέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων οι 183 επιβάτες παρέμειναν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου πέντε ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσφορία και αγανάκτηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ζήτησαν νερό, ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να το πληρώσουν, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Μετά από περίπου πέντε ώρες αναμονής δόθηκε τελικά το «πράσινο φως» για την αναχώρηση. Ωστόσο, τη στιγμή που το αεροσκάφος άρχισε να τροχοδρομεί, αρκετοί επιβάτες αντέδρασαν έντονα, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν πλέον να ταξιδέψουν.

Ακολούθησαν φωνές και μεγάλη αναστάτωση, ενώ μία γυναίκα λιποθύμησε και μία ακόμη υπέστη κρίση πανικού.

Στο αεροδρόμιο κλήθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα και να διαχειριστούν την ένταση που είχε δημιουργηθεί.

Τελικά, 25 επιβάτες αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την πτήση και κατέβηκαν από το αεροσκάφος. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε λεωφορείο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι υπόλοιποι 25 επιβάτες αποχώρησαν από το αεροδρόμιο των Χανίων με προορισμό την πόλη των Χανίων, ενώ οι υπόλοιποι ταξιδιώτες συνέχισαν τελικά την πτήση τους προς τη Θεσσαλονίκη.

Το αεροσκάφος αναχώρησε τελικώς από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» στις 21:50, με περίπου πέντε ώρες καθυστέρηση, μέσα σε κλίμα έντασης και έντονης αγανάκτησης από πλευράς επιβατών.

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