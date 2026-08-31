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ΕΛΛΑΔΑ

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31.08.2026 12:44

Θεσσαλονίκη: 42χρονος Βρετανός προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – Είχε επιθετική συμπεριφορά λόγω μέθης

31.08.2026 12:44
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Στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Νιουκάστλ – Ηράκλειο, έπειτα από σοβαρό περιστατικό με 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής πτήσης, όταν ο 42χρονος φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση στην καμπίνα, έχοντας επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και άλλους επιβάτες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις και τις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κριθεί αρκετά σοβαρή ώστε ο κυβερνήτης να αποφασίσει την εκτροπή της πτήσης και την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η σύλληψη

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

Αμέσως μετά την άφιξή του, αστυνομικοί του αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση των εντολών του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης, κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη και συνέχισε κανονικά την πτήση του προς το Ηράκλειο.

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