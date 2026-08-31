Ο Τζιμ Κέρτις για την Τζένιφερ Άνιστον: «Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τόσο ανοιχτή καρδιά»

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Τυχερός κι ευλογημένος δήλωσε ότι αισθάνεται για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό καλό, τρυφερό και ανοιχτόκαρδο άνθρωπο.

Ο υπνοθεραπευτής μίλησε για την 57χρονη ηθοποιό στο podcast «The Jamie Kern Lima Show», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον στενό κύκλο φίλων της, τον οποίο περιέγραψε ως «μια ομάδα κολλητών φίλων που είναι σαν οικογένεια». «Νιώθω απίστευτα ευλογημένος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας και που με έχουν καλωσορίσει σε αυτήν», είπε αρχικά.

Jennifer Aniston’s Boyfriend Jim Curtis Opens Up About Their Relationship in New Interview https://t.co/nFyP2ZTXe4 — People (@people) August 31, 2026

Η πρώτη φορά που η Άνιστον φωτογραφήθηκε με τον Κέρτις ήταν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με γιοτ στη Μαγιόρκα το περασμένο καλοκαίρι, όπου μαζί τους βρίσκονταν ο Τζέισον Μπέιτμαν με τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα, καθώς και η Κόρτνεϊ Κοξ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, εθεάθησαν ξανά μαζί με τον Μπέιτμαν και την Άνκα στη Νέα Υόρκη.

Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του επεισοδίου του podcast, το ζευγάρι απαθανατίστηκε να φεύγει από δείπνο στο Λος Άντζελες μαζί με την Κοξ, τον Μπέιτμαν, την Άνκα και τη Λίζα Κούντροου.

Ο Κέρτις χαρακτήρισε τον στενό κύκλο φίλων της Άνιστον «μια τόσο όμορφη κοινότητα και ομάδα ανθρώπων». «Αυτό λέει πολλά για εκείνη, αλλά και για όλους τους. Όλοι είναι τόσο προσγειωμένοι, τόσο ευγενικοί. Και δεν είναι έτσι μόνο απέναντί μου. Υπάρχει λόγος που όλη αυτή η παρέα και η κοινότητα είναι τόσο αγαπητή», σημείωσε.

Jennifer Aniston’s partner Jim Curtis Opens Up About Their Relationship in New Interview for The Jamie Kern Lima Show pic.twitter.com/HkVQejQPZb — CarolAniston (@jenanistoworld) August 31, 2026

Μιλώντας γενικότερα για τη σχέση του με την ηθοποιό, ο Κέρτις είπε ότι τα πράγματα «πηγαίνουν πολύ καλά». «Η δική μου εμπειρία από εκείνη είναι ότι είναι πολύ προσγειωμένη, πολύ ανοιχτή, δοτική, ευγενική και τρυφερή. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τόσο ανοιχτή καρδιά, είναι τόσο καλός και τόσο τρυφερός», εξομολογήθηκε.

Η Άνιστον και ο Κέρτις έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Νοέμβριο, στην εκδήλωση Women in Hollywood του ELLE, όπου η ηθοποιός ήταν μεταξύ των τιμώμενων προσώπων της βραδιάς.

Jennifer Aniston's boyfriend Jim Curtis gives rare insight into their relationship in new interview… as the couple prepare to make first public appearance together https://t.co/JivJazKvrC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 31, 2026

Η Άνιστον δεν έχει κάνει πολλές δημόσιες δηλώσεις για τη σχέση της, ωστόσο σε συνέντευξή της στο ELLE τον Νοέμβριο είχε χαρακτηρίσει τον Κέρτις «πραγματικά εξαιρετικό». «Η υπνοθεραπεία είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει», είχε πει αναφερόμενη στην επαγγελματική του δραστηριότητα, μέσω της οποίας «βοηθά πάρα πολλούς ανθρώπους».

«Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός και θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπερνούν τα τραύματα και τη στασιμότητα και να βρίσκουν καθαρότητα στη ζωή τους. Είναι πολύ όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι τέτοιο», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

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