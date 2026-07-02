Καλοκαιρινές διακοπές για Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Οι νέες φωτογραφίες του ζευγαριού

Η Τζένιφερ ‘Ανιστον (Jennifer Aniston) και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις (Jim Curtis), απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η πρωταγωνίστρια των «Friends» σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από τις χαλαρές στιγμές που περνούν μαζί, αλλά και από τις συναντήσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα, όπως τον Τζέισον Μπέιτμαν (Jason Bateman) και τον Σον Χέις (Sean Hayes).

«Μερικές καλοκαιρινές στιγμές» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης και τη συνόδευσε με την πρώτη εικόνα που τη δείχνει να ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο, με τον Κέρτις να χαμογελά δίπλα στην ανοιχτή πόρτα.

Σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απαθανατίζεται με φίλους ανάμεσα στους οποίους ο συμπρωταγωνιστής της ‘Ανιστον από το «The Morning Show», Μπίλι Κράνταπ (Billy Crudup) και η σύζυγός του Ναόμι Γουότς (Naomi Watts), η ηθοποιός Αμάντα ‘Ανκα (Amanda Anka) και ο σκηνοθέτης Γουίλ Σπεκ (Will Speck).

Επίσης σε ένα ακόμη στιγμιότυπο ο Κέρτις εμφανίζεται να είναι μαζί με τον Κλάιντ, τον αγαπημένο σκύλο της ηθοποιού, μετά από μια προπόνηση στο σπίτι.

«Κάθε εικόνα, τελειότητα», έγραψε στα σχόλια η επί χρόνια φίλη της ‘Ανιστον, Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock).

Οι φήμες για το ειδύλλιο ανάμεσα στην ηθοποιό και τον υπνοθεραπευτή ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν σε κοινές διακοπές στην Ισπανία.

«Βγαίνουν χαλαρά και περνάνε καλά» είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο πηγή από το περιβάλλον τους στο περιοδικό PEOPLE.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του στο Instagram λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, όταν η ‘Ανιστον ευχήθηκε δημόσια χρόνια πολλά στον Κέρτις.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» τον Ιανουάριο, ο Κέρτις αποκάλυψε πώς έγινε η γνωριμία τους.

«Απλώς μας σύστησαν κάποιοι φίλοι. Αυτό ήταν όλο. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε να μιλάμε» είπε.

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