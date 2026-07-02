Αλέξης Γεωργούλης: «Μου άφησε ωραία γεύση το Ευρωκοινοβούλιο – Πολεμήθηκα μόνο από Έλληνες» (Video)

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή Happy Day παραχώρησε ο Αλέξης Γεωργούλης με αφορμή τη θεατρική του παρουσία αυτό το καλοκαίρι.

Αναφερόμενος στην πολιτική του διαδρομή, ο ηθοποιός τόνισε ότι η γεύση που του άφησε το Ευρωκοινοβούλιο είναι ωραία, επισημαίνοντας ότι πολεμήθηκε μόνο από Έλληνες, καθώς μπορεί οι αντίπαλοι να είναι απέναντί μας, οι εχθροί, ωστόσο, είναι δίπλα μας…

Ερωτηθείς αν η πολιτική αποτελεί ένα κεφάλαιο που έκλεισε για τον ίδιο, ο ηθοποιός θέλησε να κάνει μια διάκριση μεταξύ πολιτικής και… κομματικής, υπογραμμίζοντας ότι το κεφάλαιο που έκλεισε για τον ίδιο, είναι το δεύτερο.

«Το κεφάλαιο “πολιτική” δεν μπορεί να κλείσει. Ζούμε σε μια κοινωνία που και μόνο που υπάρχουμε, ως πολίτες, εκεί το κεφάλαιο αυτό γράφεται είτε υπάρχουμε ενεργά είτε όχι. Το κεφάλαιο “κομματική” έχει κλείσει. Είναι ένας ατέρμονος αγώνας που δεν πρόκειται να βγει πουθενά. Η γεύση που έχω εγώ είναι από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κάτι που καταλαβαίνεις πως όντως μπορείς να ασκήσεις πολιτική και αν έχεις επιχειρήματα, ακούγονται. Πολεμήθηκα μόνο από Έλληνες, μέσα και έξω, όπως λένε… οι αντίπαλοι είναι απέναντι μας και οι εχθροί είναι δίπλα μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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