Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα άρρωστη, με τομή και ο τότε σύντροφός μου καθόταν στον καναπέ»

Για τη μάχη της με τον καρκίνο και το χωρισμό της από τον επί 8 χρόνια σύντροφο της μίλησε η Δώρα Χρυσικού σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.

«Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει οχτώ χρόνια από τη ζωή σου “Ξέρεις τι; Θέλω να σηκωθείς και να φύγεις”. Από τα οχτώ χρόνια τα δύο ήταν άσχημα», παραδέχθηκε.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι συντηρούσε εκείνη τον σύντροφο της αλλά δεν έπαιρνε την απόφαση να τον χωρίσει επειδή την είχε στηρίξει κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. «Τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα κι εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Κι εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω είναι ότι “θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή”. Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρεώσή μου να το κάνω».

Η ίδια επεσήμανε ότι ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να καταλάβει ότι έχει υποστεί μία μορφή κακοποίησης. «Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου είπε “Να σου πω κάτι, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι θα ήθελες αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά και χωρίς τη δική σου συνδρομή”. Άρχισα, λοιπόν, σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου είχε δοθεί, το είχα δώσει πολλαπλώς πίσω, σε στήριξη, σε συμπαράσταση… στα πάντα. Κι εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ με έναν τρόπο, αλλιώς, κακοποιημένη. Και ότι, βέβαια, έχω κι εγώ ενδεχομένως κακοποιήσει τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο».

Εξομολογήθηκε ότι χώρισε όταν ερωτεύτηκε έναν άλλο άνδρα. «Βέβαια, πρέπει να πω ότι έφυγα γιατί ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα. Είχε πια δυσκολέψει πολύ η σχέση, τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή. Ήταν μία συνεχόμενη φθορά. Είναι αυτό που πάει σταδιακά και το πράγμα ασχημαίνει πολύ και δεν ξέρεις τους λόγους ούτε που έμεινες, ούτε που σε έφεραν σε αυτό το σημείο και έχει φτάσει σε πάτο το πράγμα.

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