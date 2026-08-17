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17.08.2026 18:19

Μαντόνα: Γενέθλια με θέα στο Ιόνιο – Η σπάνια έξοδος και το δείπνο σε γραφικό χωριό της Κέρκυρας (Video)

17.08.2026 18:19
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Στην Κέρκυρα επέλεξε να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά της η Μαντόνα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.

Η διάσημη τραγουδίστρια διαμένει σε υπερπολυτελή βίλα στη βόρεια πλευρά του νησιού, η οποία προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα, καθώς το εσωτερικό της δεν είναι ορατό από τον εξωτερικό χώρο. Παράλληλα, διαθέτει ιδιωτική προβλήτα, όπου μπορεί να δένει η θαλαμηγός της.

Παρά την προσπάθειά της να μην τραβήξει τα βλέμματα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Θέμης Γεωργαντάς, γνωστός για την αγάπη του στη μουσική της, κατάφερε να εντοπίσει τη βασίλισσα της ποπ την ώρα που επιβιβαζόταν στη θαλαμηγό της. Μάλιστα, η παρέα της σταρ την περίμενε χορεύοντας.

Το στιγμιότυπο μοιράστηκε ο ίδιος στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνάντηση με το είδωλό του. «Έχω ταξιδέψει μέχρι το Μόντρεαλ και το Μεξικό μόνο για εκείνη. Έχω παίξει τραγούδια της σε κάθε ένα από τα DJ sets μου! Και σήμερα “κολυμπάω” μαζί της στην Κέρκυρα! Χρόνια πολλά στη Νο1 γυναίκα καλλιτέχνιδα του πλανήτη! Χρόνια πολλά, Βασίλισσα» έγραψε ο Θέμης Γεωργαντάς στο Instagram, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.

Μια διαφορετική βραδιά μακριά από τη βίλα

Η Μαντόνα δεν περιορίστηκε στη βίλα που διαμένει στη βόρεια Κέρκυρα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του zappit.gr, το βράδυ της Κυριακής, 16/8, μία ημέρα πριν από τη γιορτή των γενεθλίων της, πραγματοποίησε έξοδο στο χωριό Κουραμάδες. Μαζί της ήταν ο σύντροφός της, ο 29χρονος Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Akeem Morris, καθώς και φίλοι της.

Η παρέα δείπνησε σε ταβέρνα του χωριού, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της σταρ κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί.

Σημειώνεται ότι οι Κουραμάδες, ένας οικισμός περίπου 250 κατοίκων, βρίσκονται σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη της Κέρκυρας. Το χωριό ξεχωρίζει για τη διατηρημένη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική του και το φυσικό τοπίο που το περιβάλλει, με αιωνόβιους ελαιώνες.

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