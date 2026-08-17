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17.08.2026 16:17

Hayden Panettiere: Από υπερβολική δόση ο θάνατός της, δεν επανήλθε μετά τις πρώτες βοήθειες

17.08.2026 16:17
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Νέες λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν για τις τελευταίες στιγμές της ηθοποιού Hayden Panettiere.

Αστυνομικοί και προσωπικό των πρώτων βοηθειών ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μια «ασθενή γυναίκα», η οποία αργότερα αναγνωρίστηκε ως η 36χρονη Panettiere, σε μια κατοικία στο Greenville της Νότιας Καρολίνας, περίπου στις 1:50 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή 16 Αυγούστου, επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Greenville.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το ιατρικό επείγον περιστατικό μετά από κλήση στο 911 από έναν φίλο της ηθοποιού του Scream, ανέφερε το TMZ, επικαλούμενο πηγές των αρχών επιβολής του νόμου. Η ταυτότητα του καλούντος δεν έχει δημοσιοποιηθεί προς το παρόν.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν την Panettiere χρησιμοποιώντας «προηγμένη καρδιακή υποστήριξη ζωής». Εκτός από την ΚΑΡΠΑ, αυτό περιελάμβανε ειδικά φάρμακα, αναπνευστικούς σωλήνες και παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός της κηρύχθηκε στις 2:32 μ.μ., καθώς οι θωρακικές συμπιέσεις που της έκαναν οι διασώστες δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με το ηχητικό μήνυμα που έλαβε το PEOPLE, οι αξιωματούχοι ακούστηκαν να συζητούν για «υπερβολική δόση» και «καρδιακή ανακοπή» γύρω από την ώρα του θανάτου της.

Η αστυνομία ενημέρωσε το PEOPLE ότι η επίσημη αιτία θανάτου της Panettiere δεν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι την νεκροψία.

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