Ελένη Φουρέιρα: «Φοβόμουν ότι θα με κρίνουν για την καταγωγή μου – Αν έλεγα ότι είμαι από την Αλβανία, δεν θα είχα τις ίδιες ευκαιρίες» (Video)

Για την οικογενειακή της ζωή, το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα μίλησε η Ελένη Φουρέιρα.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», η τραγουδίστρια έκανε λόγο για bullying που υπέστη κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ενώ εκμυστηρεύτηκε ότι από παιδί ακόμα, φοβόταν να μιλήσει ανοιχτά για την αλβανική καταγωγή της.

«Πες το ότι ευθύνομαι και εγώ. Για τον ρατσισμό ή το bullying που, αν θες, από κάποιες εκπομπές. Μπορεί. Δεν υπήρχε τακτ. Δεν υπήρχε καθόλου τακτ και δεν υπήρχε το ότι δεν υπήρχε αυτό το ότι είναι ένα παιδί που ξεκίνησε την καριέρα του σε μια ξένη χώρα, έχει φάει πάρα πολύ ρατσισμό, οπότε αναγκάστηκε ίσως να προσπαθήσει να κρύψει την καταγωγή του, την έκανε η κοινωνία να την κρύψει; Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε. “Παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”. Μου έχουν φερθεί και πάρα πολύ άσχημα, έχω φάει πάρα πολύ bullying. Είναι 50-50, γιατί μου έχουν φερθεί πολύ ωραία και με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει, αλλά έχει περάσει μια περίοδος που έχω φάει πάρα πολύ bullying, ειδικά στην αρχή της καριέρας μου. Αν γυρίσεις πίσω την τηλεόραση τότε, αυτά τα σχόλια τα ρατσιστικά, αν τα κάνανε τώρα, πιστεύω ότι η εκπομπή θα είχε κλείσει» είπε, ενώ στέλνοντας το δικό της μήνυμα στα παιδιά που βιώνουν bullying τόνισε:

«Για όλα υπάρχει λύση και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να μιλάτε. Και αν δεν μπορείτε στους γονείς σας, υπάρχουν τηλέφωνα και άνθρωποι που μπορούν να σας ακούσουν. Για όλα υπάρχει λύση».

Αναφερόμενη στην οικογένειά της, η Ελένη Φουρέιρα δηλώνει ευτυχισμένη και πλήρης, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ακόμα ένα παιδί στο μέλλον.

«Είναι κάτι το οποίο δεν με αγχώνει πια τόσο πολύ. Αν έρθει, καλώς. Δεν το έχω κλείσει, ούτε έχω πει ότι οπωσδήποτε θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, ούτε έχω πει ότι δεν θέλω να κάνω δεύτερο. Αν έρθει, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει, όλα καλά, είμαστε πολύ γεμάτοι ήδη. Καμιά φορά λέω, είναι κρίμα να είναι μόνο του, θα ήθελα πάρα πολύ να έχει ένα αδερφάκι. Όμως και να μη γίνει αυτό, έχει μεγάλη οικογένεια, έχει ξαδέρφια, θα αποκτήσει τη δική του οικογένεια έξω από την οικογένειά του, τους φίλους του» είπε και πρόσθεσε:

«Το όνειρό μου ήταν να κάνω μια ωραία οικογένεια και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω κάνει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτη γιατί δεν μου πήρε ούτε η οικογένεια από τη δουλειά μου κάτι, ούτε η δουλειά μου πήρε από την οικογένειά μου κάτι. Έχω γίνει χίλια κομμάτια. Δεν είναι τόσο ρόδινο. Ακόμα δεν κοιμάται, ακόμα φωνάζει το βράδυ, ακόμα είμαστε ξαπλωμένοι κάτω σε ένα στρώμα δίπλα από το κρεβάτι του. Έχω γίνει χίλια κομμάτια και εγώ και ο πατέρας του. Δεν είναι τόσο ρόδινο, αλλά είναι δική μου επιλογή».

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