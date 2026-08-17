«Σαρώνει» η Κρήτη: Τρεις παραλίες της στις 25 ομορφότερες του κόσμου – Δεύτερο στην παγκόσμια κατάταξη το Ελαφονήσι (Videos)

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Τρεις παραλίες της Κρήτης, όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες του πλανήτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Παραλιών (Global Beach Index) 2026 της ιστοσελίδας beach.com.

Μάλιστα, μία ελληνική παραλία κατάφερε να βρεθεί στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Πρόκειται για το Ελαφονήσι, το οποίο αναδείχθηκε δεύτερη ομορφότερη παραλία στον κόσμο και πρώτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται ακόμη δύο δημοφιλείς παραλίες των Χανίων: Η Φαλάσαρνα στη 14η θέση και ο Μπάλος στην 21η.

Οι τρεις παραλίες ξεχωρίζουν για το φυσικό τους τοπίο και αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της ιδιαίτερης ομορφιάς των ακτών της Κρήτης.

Ελαφονήσι, Φαλάσαρνα και Μπάλος

Στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, στον νομό Χανίων, βρίσκεται το Ελαφονήσι, ένα μικρό νησί που συνδέεται ουσιαστικά με την απέναντι ακτή μέσω των ρηχών νερών, επιτρέποντας στους επισκέπτες να φτάσουν σε αυτό ακόμη και περπατώντας, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Η περιοχή αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό και προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000, εξαιτίας του ξεχωριστού φυσικού της περιβάλλοντος.

Σε απόσταση 59 χιλιομέτρων δυτικά των Χανίων και 12 χιλιομέτρων δυτικά της Κισσάμου, στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, βρίσκεται η Φαλάσαρνα. Η περιοχή έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον γνωστούς προορισμούς της Κρήτης, τόσο λόγω των παραλιών της, όσο και για την οικολογική της αξία. Έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, καθώς διαθέτει σημαντική ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, αλλά και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Ο Μπάλος, τέλος, είναι λιμνοθάλασσα στη χερσόνησο της Γραμβούσας, στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης. Ανήκει διοικητικά στον δήμο Κισάμου και απέχει 17 χιλιόμετρα από το Καστέλι. Βρίσκεται ανάμεσα στη χερσόνησο της Γραμβούσας, τον ορεινό όγκο του Γεροσκίνου και τη βραχώδη χερσόνησο Τηγάνι. Τα αβαθή νερά και η λευκή άμμος αποτελούν χαρακτηριστικά του τοπίου, ενώ σε ορισμένα σημεία η άμμος αποκτά ροζ απόχρωση από θρυμματισμένα όστρακα και κοράλλια.

Οι 25 ομορφότερες παραλίες του κόσμου

Σύμφωνα με τη σχετική λίστα που παρουσιάζει το beach.com, οι 25 ομορφότερες παραλίες του κόσμου είναι οι εξής:

Τρανκ Μπέι, (Σεντ Τζον), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα

Γκρέις Μπέι, Τερκς και Κάικος

Φλαμένκο (Πουέρτο Ρίκο), ΗΠΑ

Γκόλντεν Χορν, Κροατία

Παλόλεμ, Ινδία

Σάντι Πόιντ Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Σεντ Κρουά), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Μπαλάνδρα, Μεξικό

Φαλέσια, Πορτογαλία

Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα

Γκαλφ Σορς (Αλαμπάμα), ΗΠΑ

Μπόουλντερς, Νότια Αφρική

Πλάγια ντε Κοφέτε, Ισπανία

Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα

Χάντινγκτον (Καλιφόρνια), ΗΠΑ

Σέβεν Μάιλ, Νησιά Κέιμαν

Μάγκενς (Σεντ Τόμας), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Μον Τσουασί, Μαυρίκιος

Σου Τζιουντέου (Σαρδηνία), Ιταλία

Τροπικού του Καρκίνου, Μπαχάμες

Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα

Πάρκο Σάουθ Βέρο Μπιτς (Φλόριντα), ΗΠΑ

Κας Αμπάο, Κουρασάο

Μπέιμπι Μπιτς, Αρούμπα

Μασπαλόμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία

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