Σίφνος: Νεόνυμφο ζευγάρι αλλοδαπών στα θύματα από την πτώση του ελικοπτέρου

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Ένα ζευγάρι νεόνυμφων αλλοδαπών – πιθανότατα Άγγλοι- επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6 στη Σίφνο, κοντά στην μονή Βρύσης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα – μαζί και ο πιλότος στα θύματα.

Πρόκειται για τους: Ράικο Γιώργο, πιλότο

Αλεξάντερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του.

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