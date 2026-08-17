Οι Ευρωπαίοι αγρότες αντιμέτωποι με «πρωτοφανή κρίση» μετά από διαδοχικά κύματα καύσωνα

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Τα έντονα κύματα καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη και η ολοένα και πιο σοβαρή ξηρασία σε ολόκληρη την ήπειρο έχουν αφήσει πολλούς από τους αγρότες της Ευρώπης σε μια «άνευ προηγουμένου» κρίση, με τους καλλιεργητές λαχανικών και σιτηρών να προειδοποιούν ιδιαίτερα για «καταστροφικές» συγκομιδές.

Η γαλλική παραγωγή λαχανικών έχει μειωθεί κατά «πολύ σημαντικό βαθμό» σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, δήλωσαν Γάλλοι καλλιεργητές, με τις ελλείψεις να ανέρχονται στο 25% για τα κολοκυθάκια, 35% για τα μαρούλια, 40% για τα μπιζέλια, 60% για το μπρόκολο και 50% έως 100% για τις αγκινάρες.

«Ο τομέας των λαχανικών αντιμετωπίζει μια ιστορική κρίση», δήλωσε ο συνεταιρισμός της Βρετάνης, ο οποίος συγκεντρώνει περισσότερους από 1.300 παραγωγούς λαχανικών, ζητώντας «επείγουσα δράση» για την αντιμετώπιση της «δραματικής» πτώσης των αποδόσεων και της ποιότητας πολλών καλλιεργειών.

Η επιταχυνόμενη, ανθρωπογενής, υπερθέρμανση του πλανήτη και ένα έντονο φαινόμενο Ελ Νίνιο έχουν «κάψει» χωράφια σε όλη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, με την ανάπτυξη των φυτών να εμποδίζεται από θερμοκρασίες που συνήθως υπερβαίνουν τους 30°C και συχνά τους 35°C, σχεδόν καθόλου βροχοπτώσεις και θερμούς ανέμους.

«Συνήθως μια περιοχή τα πάει καλύτερα, κάτι που βοηθά στην αντιστάθμιση», δήλωσε στην Le Monde ο Eric Legras, μέλος της γαλλικής ένωσης παραγωγών κονσερβοποιημένων και κατεψυγμένων λαχανικών, η οποία αποτελείται από 4.400 μέλη. «Φέτος, όλες οι κύριες περιοχές παραγωγής μας έχουν πληγεί, και ταυτόχρονα».

Η παραγωγή δημητριακών έχει πληγεί εξίσου σκληρά, με το υπουργείο Γεωργίας να εκτιμά ότι η συγκομιδή καλαμποκιού στη Γαλλία – τον μεγαλύτερο παραγωγό σιτηρών στην Ευρώπη – θα μειωθεί κατά 35% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025 σε περίπου 9 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα που παρατηρήθηκε τελευταία φορά το 1980.

Μέρος της πτώσης οφείλεται στη στροφή των αγροτών σε άλλες καλλιέργειες, όπως τα ηλίανθα, ανέφερε το υπουργείο, αλλά αντανακλά επίσης τον αντίκτυπο των άγριων καυσώνων του φετινού καλοκαιριού, τα οποία έχουν πλήξει την κρίσιμη καλλιέργεια κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων του κύκλου ανάπτυξής της.

Αυτό είναι πιθανό να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στους κτηνοτρόφους. Καθώς οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες συνήθως αρχίζουν να υποφέρουν από θερμικό στρες πάνω από 25°C, πολλοί παραγωγοί έχουν ήδη αναφέρει μειωμένες αποδόσεις γάλακτος κατά 10%-15%. Οι περισσότεροι ανησυχούν πλέον και για τις χειμερινές ζωοτροφές.

Η Agreste, η στατιστική υπηρεσία του υπουργείου Γεωργίας, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η παραγωγή σανού για χειμερινή χορτονομή βοοειδών ήταν περίπου 30% χαμηλότερη από τον μέσο όρο του 1989-2018, ένα έλλειμμα που «επιδεινώνεται και τώρα επηρεάζει έναν αυξανόμενο αριθμό περιοχών».

Η παραγωγή αυγών έχει επίσης πληγεί από ένα καταστροφικό ποσοστό θνησιμότητας στα πτηνοτροφεία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο προώθησης αυγών της Γαλλίας, η παραγωγή είναι περίπου 1 εκατομμύριο αυγά την ημέρα χαμηλότερη από τον κανόνα.

Στην Ιταλία, περίπου το 60% των γεωργικών εκτάσεων σε ολόκληρη τη χώρα επηρεάζεται πλέον από ξηρασία που κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα από την Coldiretti, τη μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών της χώρας.

Οι αποδόσεις των καλλιεργειών, ειδικά για το καλαμπόκι, το ρύζι και τη σόγια, καθώς και για τα λαχανικά και τα φρούτα, έχουν πληγεί σοβαρά, και η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 20%. Το συνολικό κόστος για τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκλήθηκαν από πυρκαγιές και ισχυρές καταιγίδες, εκτιμάται σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

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